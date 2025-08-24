Популярни
Похвали за Анди Краев в Израел

  24 авг 2025
  • 178
  • 0
Похвали за Анди Краев в Израел

Апоел Тел Авив постигна обрат и побед с 2:1 Апоел Кирят Шмона на стадион "Блумфийлд" пред над 17 000 развълнувани фенове.

За "червените" това беше празнично завръщане на главната сцена на израелския футбол. Това беше и първият път от 3 години, в който Апоел успя да се завърне от дефицит във Висшата лига. За последно това се случи през сезон 2022/23, също с победа над Кирят Шмона.

Треньорът на отбора, Елянив Барда, беше много щастлив накрая и каза на играчите, че спечелването на първия мач ще им даде много увереност за останалата част от сезона.

Барда не пропусна да похвали и Андриан Краев за неговото представяне в двубоя. Българинът беше с много важна роля за обрата.

Наставникът на Апоел Тел Авив акцентира на многото отнети топки от страна на българина.

"Краев заслужава похвали и продължава да се очертава като изключително важна фигура за отбора. Той ще бъде един от лидерите на Апоел Тел Авив през сезона", пише "One".

