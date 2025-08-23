Анди Краев и Апоел стартираха с победа новия сезон

Апоел (Тел Авив) стартира новия сезон в първенството на Израел с победа. Той се наложи с 2:1 в домакинството си на Ирони (Кирят Шмона). Българския национал Андриан Краев, бе титуляр за домакините и записа пълни 90 минути на терена.

Гостите първи откриха резултата в мача с попадение на Абу Руми в 48-ата минута.

Апоел обаче реагира бързо и в 58-ата минута изравни от дузпа, като точен от бялата точка бе Даниел Дапа.

В 73-тата минута домакините направиха и пълен обрат, а големият герой бе Став Туриел.

Така Апоел започна сезона с 3 точки в актива си. Следващият мач на тима е гостуване на Макаби (Бней Рейна).