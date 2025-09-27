Краев с асистенция за нова победа на Апоел (Тел Авив)

Апоел (Тел Авив) записа трета поредна победа в първенството на Израел. Той се наложи с 1:0 в домакинството си на Апоел (Хайфа). Основна роля за това имаше и българският халф Андриан Краев, който записа пълни 90 минути и асистира за победния гол.

Успехът на Апоел (Тел Авив) не дойде никак лесно. Домакините трябваше доста да се потрудят, за да вземат трите точки, макар да отправиха цели 27 удара към вратата на опонента си.

Победният гол падна чак в 84-тата минута. Андриан Краев изведе Рой Корине, който порази вратата на съперника за крайното 1:0.

Така Краев продължи със силното си представяне от началото на сезона, като има 2 гола и 1 асистенция в 5 мача.

С тази победа Апоел (Тел Авив) поведе в класирането с актив от 13 точки, но е с мач повече от преследвачите си. Апоел (Хайфа) пък се намира на 7-ото място със 7 точки.