Краев отново влезе в ролята на спасител за Апоел (ТА)

Андриан Краев се превръща във все по-важна фигура в състава на Апоел (Тел Авив). Българският национал вкара гол във втори пореден мач и помогна за драматичната победа с 3:2 над Бейтар (Йерусалим), изкачила "червените" на трето място в класирането на израелската Лигат ХаАл.

Апоел губеше до самия край на редовното време, когато Краев беше точен за 2:2. Бившият халф на Хебър (Пазарджик), Левски и Каса Пиа се разписа в глава, засичайки центриране от десния фланг.

Апоел, който се завърна в елита през този сезон, стартира с победа над Кирят Шмона и равенство срещу Макаби (Бней Рейна). Във втория мач Краев донесе точката на тима си с попадение в добавеното време, а днес отново показа, че вече е сред лидерите в тима на Елинив Барда.

Срещата започна по-добре за домакините от "Блумфийлд" и те поведоха с гол от дузпа на Став Туриел в 26-ата минута. Малко по-късно попадение на Шико беше отменено заради нарушение в атака, а секунди преди почивката Дор Миха възстанови равенството след пас на Омер Ацили.

В 78-ата минута Гил Коен направи резултата 2:1 в полза на Бейтар, но драмата тепърва предстоеше. В последните секунди на редовното време Краев започна атака, която премина през Туриел, а българинът прецизно насочи топката с глава в долния десен ъгъл на вратата за 2:2.

Реферът даде голямо продължение и в неговия край Коен фаулира откъсващ се футболист на Апоел, което означаваше червен картон защитника на Бейтар. Прекия свободен удар беше изпълнен от Омри Алтман, чийто техничен изстрел не остави шансове на вратаря Жоао Мигел и Апоел стигна до победата.

Начело в класирането е Апоел (Беер Шева) на Йоан Стоянов с пълен актив от 9 точки и впечатляващата голова разлика 16:3. С по 7 точки са Апоел (Тел Авив) и Макаби (Хайфа), който днес разгроми Ашдод с 5:1.

В следващия кръг Апоел (ТА) ще гостува на Ашдод.