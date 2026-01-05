Реал Сосиедад и Атлетико Мадрид размениха бързи голове, но не успяха да излъчат победител

Отборите на Реал Сосиедад и Атлетико Мадрид не успяха да излъчат победител в сблъсъка помежду си от 18-ия кръг на Ла Лига. Срещата завърши при резултат 1:1, след като двата тима размениха бързи голове в рамките на пет минути. Гостите поведоха чрез Александър Сьорлот в 50-ата миунта, но в 55-ата домакините изравниха чрез Гонсало гедеш и този резултат се запази до края на мача.

Всъщност Реал Сосиедад можеше да открие резултата още в края на първото полувреме, когато Александър Сьорлот прати топката в собствената си врата след центриране от фаул. ВАР обаче се намеси и видя засада на Брайс Мендес, който влияе на играта.

В началото на втората част Сьорлот прати топката и в другата врата. Той се разписа с глава след пробив и центриране на Джулиано Симеоне отдясно.

Много бързо обаче равенството бе възстановено. В 55-ата минута Такефуса Кубо напредна по десния фланг и пусна успореден пас по земя за Гонсало Гедеш, който бе оставен непокрит в наказателното поле. Португалецът дори имаше време да си спре топката, да се прицели и да стреля във вратата за 1:1.

🖥️💥 El VAR decidió desentenderse del Real Sociedad - Atlético de Madrid.



👉🏻 Oyarzabal se adelanta en el último momento a Oblak y el guardameta le traba en el área.



❌ 𝗘𝗦 𝗣𝗘𝗡𝗔𝗟𝗧𝗜.



▪️ Existe un contacto tanto con la rodilla como con el brazo izquierdo. pic.twitter.com/ErcPU8GHmg — Archivo VAR (@ArchivoVAR) January 4, 2026

До края на мача Реал Сосиедад бе по-активният от двата отбора и пропусна няколко добри възможности да стигне и до пълен обрат. Кубо на няколко пъти бе спрян от вратаря Ян Облак, а в добавеното време и Карлос Солер отправи опасен изстрел, който обаче премина на савниметри от дясната греда.

Имаше и един спорен момент в 76-ата минута, когато Микел Оарсябал бе спънат от Ян Облак в наказателното поле, но така и не бе отсъдена дузпа в полза на баските.

Така срещата завърши при равенство, като Атлетико Мадрид се намира на 4-тото място в таблицата с 38 точки. Реал Сосиедад е в доста по-незавидна позиция на 15-ото място с 18 точки.

Снимки: Imago