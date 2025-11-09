Надал: Срещу Джокович ми беше по-трудно, отколкото срещу Федерер

Носителят на 22 титли от Големия шлем Рафаел Надал сложи край на тенис кариерата си миналата година. Тя беше белязана предимно от вечното му съперничество с Новак Джокович и Роджър Федерер. В скорошно интервю Надал призна кой от двамата съперници му е било по-трудно да победи. Тримата (бивши) топ тенисисти се изправяха един срещу друг редовно в продължение на повече от петнадесет години. Надал и Джокович играха цели шестдесет пъти, като сръбският велик тенисист има лека преднина от 31–29 победи. Надал и Федерер се срещнаха четиридесет пъти, като испанецът има преднина от 24 победи срещу шестнадесет за Федерер. Надал признава, че по време на кариерата си често му е било по-трудно да измисли план за победа над Джокович, отколкото над Федерер.

„Напълно различно е. Мисля, че мачовете срещу Новак бяха по-равностойни и предсказуеми“, обясни Надал. „Но в същото време за мен беше по-трудно да измисля истинска тактика, защото трябва да играеш много добре и да обръщаш внимание само на малките детайли, за да го победиш.“

„За да го победиш, трябва да си невероятно добър“, продължи Надал. „Срещу Роджър стиловете на игра бяха толкова различни, мисля, че това правеше мачовете по-интересни за хората. Имах по-ясна представа как да подходя към мача с Роджър.“

Снимки: Gettyimages