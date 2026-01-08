Иван Иванов с победа в Манакор

Популярни
  • 8 яну 2026 | 17:09
  • 603
  • 0
Националът на България за "Купа Дейвис" Иван Иванов се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на твърди кортове за мъже в Манакор (Испания) с награден фонд от 15 хиляди долара.

Поставеният под номер 8 елиминира белгийския квалификант Беноа Торк с 6:3, 6:3 за 82 минути във втория кръг на надпреварата в Академията на местната легенда Рафаел Надал, където Иванов тренира от повече от три сезона.

17-годишният българин, който е водач в световната ранглиста при юношите, стартира силно двубоя и поведе с 3:0, след което удържа аванса си до края на първия сет. Във втората част той пропиля ранен пробив аванс, но след това направи серия от четири поредни гейма, за да стигне до крайния успех.

Така за място на полуфиналите Иванов, 942-и в класацията на АТП, ще играе утре срещу третия в схемата Йосип Шимунджа (Хърватия). 21-годишният левичар Шимунджа е 747-и в света. Двамата не са се срещали досега.

Снимки: Imago

