Колиньон: Беше чест да играя срещу велик шампион като Григор

  • 8 яну 2026 | 15:52
  • 2742
  • 0

Рафаел Колиньон засипа с комплименти Григор Димитров след победата си срещу най-добрия български тенисист със 7:6(1), 6:3 днес във втория кръг на АТР 250 турнира на твърда настилка в Бризбън (Австралия) днес.

Двукратният шампион Димитров стартира участието си с категоричен успех срещу Пабло Кареньо Буста с 6:3, 6:2 във вторник, но днес не успя да се справи със сервиса на 23-годишния белгиец. Колиньон спаси и трите точки за пробив, с които се сблъска, и спечели 82% (36/44) от точките на първи сервис по пътя към триумфа си.

“За мен беше чест да играя срещу Григор. Като дете гледах мачовете му вкъщи, а сега играя срещу него, така че за мен беше голямо удоволствие да се изправя срещу велик шампион като Григор. Много съм доволен от начина, по който се представих”, заяви световният №84, който премина през ситото на квалификациите в Бризбън.

Колиньон ще играе втория си четвъртфинал на ниво ATP след този в Брюксел през октомври. Следващият опонент на белгиеца ще бъде Брендън Накашима, който отстрани Контан Алис с 6:2, 6:4.

