Белгия срази Чехия по пътя към полуфиналите в Юнайтед къп

Зизу Бергс победи на сингъл номер 18 в световната ранглиста при мъжете Якуб Меншик, а Елизе Мертенс се справи Барбора Крейчикова, като тези два резултата гарантираха успеха на Белгия над Чехия на четвъртфинала на тенис-турнира за смесени отбори „Юнайтед Къп“.

Така „червените дяволи“ се класират на полуфинал, където техен съперник ще бъде Швейцария, отстранила Аржентина с 2:1 победи. Белгийците също минават напред с този резултат, след като чехите взеха утешителна победа на двойки.

Бергс спечели първия сингъл-мач при мъжете, надделявайки над Меншик с 6:4, 7:6 (4), възползвайки се от много двойни грешки на чеха във втория сет. Веднага след това Мертенс надделя над Крейчикова в три сета – 5:7, 6:1, 7:5 и подпечата успеха.

Бергс, който е 42-и в световната ранглиста, реализира четири аса в продължилия 31 минути първи сет и запази концентрация и за тайбрека на втория, за да се поздрави с втора победа над опонент от топ 20 на АТР. Предишният му подобен успех беше над канадеца Феликс Оже-Алиасим в груповата фаза.

„През цялото време усещах, че съм близо. В един момент се дръпнах назад, започнах да внимавам в защита и да играя от крайната линия. Но съм щастлив в крайна сметка заради себе си и заради отбора“, заяви Бергс.

Мертенс изтощи двукратната шампионка от „Големия шлем“ Крейчикова, която допусна седем двойни грешки в третия сет, след като двете си размениха доминация в първите два.

„Чувствах, че трябва да играя малко агресивно... Наистина съм щастлива, че успях да обърна резултата. Беше 1:0 за Белгия, така че можех да играя освободено, благодарение на Зизу“, каза Мертенс.

В срещата на двойки Линда Фрухвиртова и Далибор Свърчина донесоха почетния успех на чешкия тим, след като се справиха с Геерт Минен и Сандер Жил, които излязоха за белгийците. Маратонският мач приключи при резултат 7:6 (15:13), 3:6, 10:3 във финалния тайбрек.

