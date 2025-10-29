Кои са любимите отбори на Новак Джокович?

Новак Джокович може да е един от най-добрите тенисисти, ако не и най-добрият в историята, но той е и голям футболен, както и баскетболен фен.

Джокович е разкривал в миналото отборите, които подкрепя и обича от малка възраст. Ноле е голям фен на Милан, както и на Цървена звезда.

Миналата седмица Джокович беше в Белград, в зала „Щарк Арена“, за да гледа на живо сръбския отбор при убедителната му победа над Баскония (94-72) в мач от 6-ия кръг на Евролигата.

До сръбската звезда беше добрият му приятел и бивш играч на Олимпиакос, Марко Пантелич.