Янаки Милев достигна полуфиналите на двойки в Анталия

Янаки Милев се класира за полуфиналите на двойки на турнира по тенис на клей в турския курорт Анталия с награден фонд 30 хиляди долара.

Поставените под номер 2 Милев и Стефан Попович (Сърбия) победиха с 6:3, 6:4 Никола Йович (Сърбия) и Миха Ветрих (Словения) само за 51 минути игра.

Българинът и сърбинът поведоха с 3:1 в първия сет и го приключиха при 6:3. Във втората част Йович и Ветрих изравниха за 4:4, но Милен и Попович спечелиха следващите два гейма, а с това и мача.

В надпреварата на сингъл 21-годишният Янаки Милев беше отстранен от партньора си на двойки Стефан Попович.