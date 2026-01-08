Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Янаки Милев достигна полуфиналите на двойки в Анталия

Янаки Милев достигна полуфиналите на двойки в Анталия

  • 8 яну 2026 | 16:12
  • 140
  • 0
Янаки Милев достигна полуфиналите на двойки в Анталия

Янаки Милев се класира за полуфиналите на двойки на турнира по тенис на клей в турския курорт Анталия с награден фонд 30 хиляди долара.

Поставените под номер 2 Милев и Стефан Попович (Сърбия) победиха с 6:3, 6:4 Никола Йович (Сърбия) и Миха Ветрих (Словения) само за 51 минути игра.

Българинът и сърбинът поведоха с 3:1 в първия сет и го приключиха при 6:3. Във втората част Йович и Ветрих изравниха за 4:4, но Милен и Попович спечелиха следващите два гейма, а с това и мача.

В надпреварата на сингъл 21-годишният Янаки Милев беше отстранен от партньора си на двойки Стефан Попович.

Следвай ни:

Още от Тенис

Свитолина се класира за четвъртфиналите в Окланд

Свитолина се класира за четвъртфиналите в Окланд

  • 8 яну 2026 | 13:51
  • 372
  • 0
Финалистка на Australian Open се отказва от участие в Мелбърн

Финалистка на Australian Open се отказва от участие в Мелбърн

  • 8 яну 2026 | 13:34
  • 831
  • 1
Сабаленка пропуска турнири, за да намали риска от контузии

Сабаленка пропуска турнири, за да намали риска от контузии

  • 8 яну 2026 | 13:27
  • 452
  • 0
Глушкова се класира на 1/4-финалите в Анталия

Глушкова се класира на 1/4-финалите в Анталия

  • 8 яну 2026 | 13:24
  • 282
  • 0
Григор Димитров направи куп грешки и отпадна от Бризбън

Григор Димитров направи куп грешки и отпадна от Бризбън

  • 8 яну 2026 | 12:27
  • 26116
  • 110
Клаудио Пистолези: Раздялата на Фереро с Алкарас не е толкова шокираща

Клаудио Пистолези: Раздялата на Фереро с Алкарас не е толкова шокираща

  • 7 яну 2026 | 20:11
  • 1993
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Задава ли се мащабна раздяла, доста футболисти на ЦСКА с неясно бъдеще, ето част от имената

Задава ли се мащабна раздяла, доста футболисти на ЦСКА с неясно бъдеще, ето част от имената

  • 8 яну 2026 | 14:14
  • 16878
  • 65
ЦСКА 1948 взима голова машина, таранът е преминал и през ПСЖ

ЦСКА 1948 взима голова машина, таранът е преминал и през ПСЖ

  • 8 яну 2026 | 16:22
  • 3447
  • 4
Григор Димитров направи куп грешки и отпадна от Бризбън

Григор Димитров направи куп грешки и отпадна от Бризбън

  • 8 яну 2026 | 12:27
  • 26116
  • 110
Владо Николов в Block Out: Разбирам еуфорията за Европейското, но не мога да кажа, че ще сме на финал

Владо Николов в Block Out: Разбирам еуфорията за Европейското, но не мога да кажа, че ще сме на финал

  • 8 яну 2026 | 16:13
  • 6293
  • 7
ЦСКА и Лудогорец набелязаха един и същи централен нападател

ЦСКА и Лудогорец набелязаха един и същи централен нападател

  • 8 яну 2026 | 11:32
  • 19182
  • 21
Официално: Спартак (Варна) привлече Димо Кръстев от Фиорентина

Официално: Спартак (Варна) привлече Димо Кръстев от Фиорентина

  • 8 яну 2026 | 14:53
  • 5105
  • 8