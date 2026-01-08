Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Лидия Енчева влезе в топ 8 в Хургада

Лидия Енчева влезе в топ 8 в Хургада

  • 8 яну 2026 | 15:36
  • 274
  • 0
Лидия Енчева влезе в топ 8 в Хургада

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп“ Лидия Енчева се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на твърди кортове в Хургада (Египет) с награден фонд 15 хиляди долара.

Поставената под номер 3 Енчева надделя във втория кръг на чешката квалификантка Вероника Кулхава с 6:3, 5:7, 6:2 след 2:40 часа игра.

19-годишната българка навакса ранен пробив пасив и стигна до обрат в първия сет, но във втората част пропиля аванс от 4:1 и позволи на съперничката си да изравни резултата. В решаващия трети сет Енчева направи серия от пет поредни гейма, за да триумфира.

В надпреварата на двойки българската националка и представителката на домакините Нада Фуад, четвърти в схемата, отпаднаха на четвъртфиналите след поражение от рускините Даря Егорова и Полина Старкова с 2:6, 3:6.

Следвай ни:

Още от Тенис

Свитолина се класира за четвъртфиналите в Окланд

Свитолина се класира за четвъртфиналите в Окланд

  • 8 яну 2026 | 13:51
  • 370
  • 0
Финалистка на Australian Open се отказва от участие в Мелбърн

Финалистка на Australian Open се отказва от участие в Мелбърн

  • 8 яну 2026 | 13:34
  • 826
  • 1
Сабаленка пропуска турнири, за да намали риска от контузии

Сабаленка пропуска турнири, за да намали риска от контузии

  • 8 яну 2026 | 13:27
  • 450
  • 0
Глушкова се класира на 1/4-финалите в Анталия

Глушкова се класира на 1/4-финалите в Анталия

  • 8 яну 2026 | 13:24
  • 281
  • 0
Григор Димитров направи куп грешки и отпадна от Бризбън

Григор Димитров направи куп грешки и отпадна от Бризбън

  • 8 яну 2026 | 12:27
  • 26084
  • 110
Клаудио Пистолези: Раздялата на Фереро с Алкарас не е толкова шокираща

Клаудио Пистолези: Раздялата на Фереро с Алкарас не е толкова шокираща

  • 7 яну 2026 | 20:11
  • 1992
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Задава ли се мащабна раздяла, доста футболисти на ЦСКА с неясно бъдеще, ето част от имената

Задава ли се мащабна раздяла, доста футболисти на ЦСКА с неясно бъдеще, ето част от имената

  • 8 яну 2026 | 14:14
  • 16810
  • 65
ЦСКА 1948 взима голова машина, таранът е преминал и през ПСЖ

ЦСКА 1948 взима голова машина, таранът е преминал и през ПСЖ

  • 8 яну 2026 | 16:22
  • 3358
  • 4
Григор Димитров направи куп грешки и отпадна от Бризбън

Григор Димитров направи куп грешки и отпадна от Бризбън

  • 8 яну 2026 | 12:27
  • 26084
  • 110
Владо Николов в Block Out: Разбирам еуфорията за Европейското, но не мога да кажа, че ще сме на финал

Владо Николов в Block Out: Разбирам еуфорията за Европейското, но не мога да кажа, че ще сме на финал

  • 8 яну 2026 | 16:13
  • 6272
  • 7
ЦСКА и Лудогорец набелязаха един и същи централен нападател

ЦСКА и Лудогорец набелязаха един и същи централен нападател

  • 8 яну 2026 | 11:32
  • 19153
  • 21
Официално: Спартак (Варна) привлече Димо Кръстев от Фиорентина

Официално: Спартак (Варна) привлече Димо Кръстев от Фиорентина

  • 8 яну 2026 | 14:53
  • 5087
  • 8