Новак Джокович обясни защо "никога няма да бъде приятел" с Рафаел Надал

Участници в невероятни битки по тенис кортовете в продължение на повече от десетилетие – като везните клонят към сърбина – Новак Джокович и Рафаел Надал бяха главни действащи лица в едно от най-големите съперничества в историята на спорта. В интервю за Corriere della Sera Ноле разкри подробности за личните си отношения с испанеца, обяснявайки защо двамата никога няма да бъдат... приятели.

"Надал е само с една година по-възрастен от мен и двамата сме зодия Близнаци. Вечеряли сме заедно два пъти, но да говорим за приятелство е невъзможно", започна Джокович.

"Винаги съм изпитвал огромно уважение и възхищение към него. Благодарение на него и Федерер израснах до това, което съм днес. Това е нещо, което ще ни свързва завинаги и затова винаги ще съм благодарен", продължи той, посочвайки съперничеството като бариера. "Надал е част от живота ми. Виждал съм го повече пъти през последните 15 години, отколкото майка ми!", пошегува се 38-годишният сърбин.

"Никога не сме били приятели. Между съперници просто не е възможно. Но също така не сме и врагове", завърши настоящият номер 5 в ранглистата на ATP. Надал, припомняме, се оттегли от тениса през ноември миналата година, на 38 години.

"Винаги съм изпитвал респект към Федерер, той беше един от най-великите за всички времена. Той имаше невероятно влияние, но никога не сме били близки", каза още носителят на рекордните 24 титли от "Големия шлем", говорейки и за швейцарската легенда Роджър Федерер.

