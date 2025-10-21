Джокович трябва да играе, докато желае и му е приятно

Популярни
  • 21 окт 2025 | 17:56
  • 456
  • 0
Новак Джокович е на 38 години и през 2025 г. спечели една титла в Женева, достигайки до своя 100-тен трофей в кариерата. И докато има такива, които не са доволни от начина, по който Ноле играе тази година и искат той по-скоро да се пенсионира, защото не желаят да гледат как губи от по-слабо класирани тенисисти, има и такива, които искат да го гледат на корта колкото се може по-дълго. Един от тези, които не искат сърбинът скоро да се пенсионира, е Тим Хенман, бивш четирикратен полуфиналист на Уимбълдън и номер четири в световната ранглиста.

"С всичко, което е постигнал в кариерата си, Джокович е заслужил правото да играе, докато сам желае", каза Хенман. "Новак тази година игра полуфинали на всичките четири турнира от Големия шлем и това е феноменален успех. Разбира се, когато след пет мача в три спечелени сета негов противник е някой от тези момчета, които са на върха на силите си, той не успя да продължи да печели. Мисля, че трябва да играе, докато му е приятно. Това е най-добрата работа на света. След това ще има достатъчно време за пенсиониране."

Хенман подчертава, че е любопитен как Новак ще планира графика си през 2026 година. "За мен ще бъде много интересно какъв подход ще избере. Също така ме интересува и какво ще бъде качеството на неговия тенис. Ако съдим по графика от тази година, трябва да очакваме, че и през следващия сезон фокусът на Ноле ще бъде само върху турнирите от Големия шлем, както и Купа Дейвис, ако Сърбия се класира за финалния турнир", обобщи той.

Снимки: Imago

