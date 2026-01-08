Сабаленка и Рибакина продължават в Бризбън, №3 в света Анисимова отпадна

Водачката в световната ранглиста при жените Арина Сабаленка (Беларус) се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис на твърди кортове WТА 500 в Бризбейн (Австралия) с награден фонд 1.69 милиона долара.

Миналогодишната шампионка не срещна затруднения при успеха си с 6:3, 6:3 срещу Сорана Кърстя (Румъния) за час и 18 минути. Сабаленка осъществи три пробива срещу само един на съперничката си в първия сет, а във втория реализира брейк при 4:3 в своя полза, след което затвори срещата на свое подаване.

New year, same Sabalenka 😼



The World No. 1 reaches her first quarterfinal of the 2026 season after defeating Sorana Cirstea 6-3, 6-3 🔥 #BrisbaneTennis pic.twitter.com/7En5wTp45k — Tennis Channel (@TennisChannel) January 8, 2026

В следващия кръг номер 1 в света ще се изправи срещу Медисън Кийс (САЩ), която отстрани рускинята Диана Шнайдер с 6:7(7), 7:6(5), 7:6(4) в много оспорван мач, продължил близо три часа. Двете състезателки си размениха по четири пробива и останаха равностойни при тайбрековете, но в решаващия Кийс се справи по-добре.

Поставената под номер 3 Елена Рибакина (Казахстан) победи Паула Бадоса (Испания) с 6:3, 6:2. Победителката от 2024 година ще срещне Каролина Мухова (Чехия) в следващата фаза. Чехкинята се класира след победа с 6:4, 7:5 срещу Екатерина Александрова (Русия).

Американката Джесика Пегула се справи с Даяна Ястремска (Украйна) с 5:7, 6:2, 6:3 в друг мач от втория кръг на турнира. В четвъртфиналите Пегула ще излезе срещу Людмила Самсонова (Русия), която постигна успех срещу Аляксандра Саснович (Беларус) с 6:4, 6:4.

Марта Костюк (Украйна) поднесе изненада срещу номер 3 в класацията на УТА Аманда Анисимова (САЩ), побеждавайки я с 6:4, 6:3. Украинката осъществи четири пробива срещу само един за Анисимова и затвори срещата за час и 31 минути. Опонентката на Костюк в следващия кръг ще бъде Мира Андреева (Русия), която победи Линда Носкова (Чехия) с 5:7, 6:4, 7:5.