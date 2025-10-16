Джокович е амбициран да играе колкото може по-дълго

24-кратният шампион от Големия шлем и номер 5 в света Новак Джокович е амбициран да играе тенис колкото е възможно по-дълго.

"Дълголетието е една от основните ми мотивации. Знаете ли, наистина искам да видя докъде мога да стигна и ако погледнете всички спортове по света – например ЛеБрон Джеймс, той вече е на 40 и все още е в отлична форма. Кристиано Роналдо, Том Брейди продължиха до четиридесетте си години – това е просто невероятно. Те също ме вдъхновяват и искам да продължа. Това е една от моите мотивации.

И, знаете ли, също искам да живея достатъчно дълго, за да видя как се променят нещата – тоест, да продължа да играя професионално и да стана свидетел на промените, които идват в нашия спорт. И наистина съм щастлив от това, от нещата, които се случват. Мисля, че тенисът е един от онези спортове, които ще се променят драстично, и аз искам да бъда част от тази промяна.

Rскам да продължа да играя, когато нашият спорт се обнови и създаде нова платформа, която ще продължи десетилетия.

Младите няма да ме изтласкат. Съжалявам, но те ще бъдат разочаровани – просто няма да се случи“, каза Джокович на Joy Forum в Саудитска Арабия.