Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Джокович е амбициран да играе колкото може по-дълго

Джокович е амбициран да играе колкото може по-дълго

  • 16 окт 2025 | 19:50
  • 611
  • 0
Джокович е амбициран да играе колкото може по-дълго

24-кратният шампион от Големия шлем и номер 5 в света Новак Джокович е амбициран да играе тенис колкото е възможно по-дълго.

"Дълголетието е една от основните ми мотивации. Знаете ли, наистина искам да видя докъде мога да стигна и ако погледнете всички спортове по света – например ЛеБрон Джеймс, той вече е на 40 и все още е в отлична форма. Кристиано Роналдо, Том Брейди продължиха до четиридесетте си години – това е просто невероятно. Те също ме вдъхновяват и искам да продължа. Това е една от моите мотивации.

И, знаете ли, също искам да живея достатъчно дълго, за да видя как се променят нещата – тоест, да продължа да играя професионално и да стана свидетел на промените, които идват в нашия спорт. И наистина съм щастлив от това, от нещата, които се случват. Мисля, че тенисът е един от онези спортове, които ще се променят драстично, и аз искам да бъда част от тази промяна.

Rскам да продължа да играя, когато нашият спорт се обнови и създаде нова платформа, която ще продължи десетилетия.

Младите няма да ме изтласкат. Съжалявам, но те ще бъдат разочаровани – просто няма да се случи“, каза Джокович на Joy Forum в Саудитска Арабия.

Следвай ни:

Още от Тенис

Чешка тийнейджърка изхвърли Елизе Мертенс от Осака

Чешка тийнейджърка изхвърли Елизе Мертенс от Осака

  • 16 окт 2025 | 16:13
  • 456
  • 0
Алкарас: Искам да си татуирам Купа "Дейвис"

Алкарас: Искам да си татуирам Купа "Дейвис"

  • 16 окт 2025 | 16:11
  • 485
  • 0
Медведев продължава напред в Алмати, преследва първа титла от 2023 г.

Медведев продължава напред в Алмати, преследва първа титла от 2023 г.

  • 16 окт 2025 | 15:48
  • 376
  • 0
Ема Радукану приключва сезона си поради здравословни проблеми

Ема Радукану приключва сезона си поради здравословни проблеми

  • 16 окт 2025 | 15:22
  • 459
  • 0
Вашеро след титлата си в Шанхай: Чувството е сюрреалистично

Вашеро след титлата си в Шанхай: Чувството е сюрреалистично

  • 16 окт 2025 | 14:45
  • 450
  • 0
Динко Динев е четвъртфиналист в Руанда

Динко Динев е четвъртфиналист в Руанда

  • 16 окт 2025 | 14:42
  • 264
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Сашо Димитров отговори на Вуцов и Левски, стражът с две провинения и не уважавал треньори

Сашо Димитров отговори на Вуцов и Левски, стражът с две провинения и не уважавал треньори

  • 16 окт 2025 | 19:21
  • 20327
  • 68
Изненада: Светльо Вуцов се оттегли от националния отбор на България, обяви причината

Изненада: Светльо Вуцов се оттегли от националния отбор на България, обяви причината

  • 16 окт 2025 | 17:32
  • 53068
  • 133
Левски застана зад Светослав Вуцов и призова за нулева толерантност към унижение и заплахи

Левски застана зад Светослав Вуцов и призова за нулева толерантност към унижение и заплахи

  • 16 окт 2025 | 18:07
  • 17302
  • 14
Играят се първите две дербита от петия кръг в Евролигата

Играят се първите две дербита от петия кръг в Евролигата

  • 16 окт 2025 | 20:45
  • 4517
  • 0
Кубрат Пулев срещу руска машина за нокаути на 12 декември в Дубай

Кубрат Пулев срещу руска машина за нокаути на 12 декември в Дубай

  • 16 окт 2025 | 10:50
  • 22068
  • 39
Кобрата: Най-накрая ще защитя световната си титла

Кобрата: Най-накрая ще защитя световната си титла

  • 16 окт 2025 | 11:25
  • 8326
  • 19