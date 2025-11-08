Журналисти разгневиха Новак Джокович: Оставете ме на мира!

Новак Джокович за пореден път беше попитан кога планира да приключи кариерата си.
След победата над Боржеш, журналисти попитаха Джокович на пресконференция кога ще приключи кариерата си, а на легендарния сръбски тенисист този въпрос никак не му хареса.
"Оставете ме на мира", заяви той.
След това малко успокои топката и добави:
"Оставете ме да играя и да се забавлявам. Няма обратно броене. Разбира се, че ми е минавало през ума, но вървя със свое собствено темпо. Ще спра, когато аз пожелая, а не когато другите смятат, че трябва", каза Ноле.
Снимки: Imago