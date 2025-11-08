Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Журналисти разгневиха Новак Джокович: Оставете ме на мира!

Журналисти разгневиха Новак Джокович: Оставете ме на мира!

  • 8 ное 2025 | 08:00
  • 1472
  • 0
Журналисти разгневиха Новак Джокович: Оставете ме на мира!

Новак Джокович за пореден път беше попитан кога планира да приключи кариерата си.

След победата над Боржеш, журналисти попитаха Джокович на пресконференция кога ще приключи кариерата си, а на легендарния сръбски тенисист този въпрос никак не му хареса.

"Оставете ме на мира", заяви той.

След това малко успокои топката и добави:

"Оставете ме да играя и да се забавлявам. Няма обратно броене. Разбира се, че ми е минавало през ума, но вървя със свое собствено темпо. Ще спра, когато аз пожелая, а не когато другите смятат, че трябва", каза Ноле.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Тенис

Рибакина и Сабаленка ще спорят за титлата на Финалния турнир на WTA

Рибакина и Сабаленка ще спорят за титлата на Финалния турнир на WTA

  • 7 ное 2025 | 22:22
  • 1947
  • 0
Камерън Нори достига финала на турнира в Метц за втора поредна година

Камерън Нори достига финала на турнира в Метц за втора поредна година

  • 7 ное 2025 | 20:51
  • 802
  • 0
Шиникова отпадна на полуфиналите на двойки в Чехия

Шиникова отпадна на полуфиналите на двойки в Чехия

  • 7 ное 2025 | 20:47
  • 332
  • 0
Джокович е на финал в Атина

Джокович е на финал в Атина

  • 7 ное 2025 | 19:09
  • 7920
  • 0
Поражение за Вардан Манукян на четвъртфиналите на сингъл в Турция

Поражение за Вардан Манукян на четвъртфиналите на сингъл в Турция

  • 7 ное 2025 | 18:16
  • 397
  • 0
Динко Динев отпадна на четвъртфиналите на сингъл в Гърция

Динко Динев отпадна на четвъртфиналите на сингъл в Гърция

  • 7 ное 2025 | 18:14
  • 512
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Часът на дербито удари!

Часът на дербито удари!

  • 8 ное 2025 | 08:15
  • 3572
  • 29
Интригуващ сблъсък в "Надежда"

Интригуващ сблъсък в "Надежда"

  • 8 ное 2025 | 07:30
  • 1359
  • 4
Локомотив (Пловдив) преследва задължителни три точки срещу Берое

Локомотив (Пловдив) преследва задължителни три точки срещу Берое

  • 8 ное 2025 | 08:02
  • 699
  • 1
Три мача откриват кръг №6 в Sesame НБЛ

Три мача откриват кръг №6 в Sesame НБЛ

  • 8 ное 2025 | 07:15
  • 818
  • 0
Силен мач на Везенков, Олимпиакос излъга Партизан за шеста победа в Евролигата

Силен мач на Везенков, Олимпиакос излъга Партизан за шеста победа в Евролигата

  • 7 ное 2025 | 23:11
  • 9052
  • 2
Норис спечели квалификацията за спринта в Бразилия пред Антонели и Пиастри

Норис спечели квалификацията за спринта в Бразилия пред Антонели и Пиастри

  • 7 ное 2025 | 21:19
  • 11320
  • 0