  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  Рафаел Надал алармира за фалшиви видеа с него

Рафаел Надал алармира за фалшиви видеа с него

  • 23 сеп 2025 | 13:47
  • 325
  • 0
Рафаел Надал използва профилите си в социалните мрежи, за да алармира, че в интернет пространството циркулират фалшиви клипове с негово участие.

Матадора визира клипове, създадени с помощта на изкуствен интелект. На тях явно образът и гласуът се ползват за реклама на инвестиционни схеми. Съобщението му очевидно е публикувано след консултация с адвокат.

"Здравейте, всички.

Споделям това предупреждение, което е необичайно за мен в социалните мрежи, но смятам, че е необходимо.

Моят екип и аз открихме фалшиви видеоклипове, които се разпространяват в определени платформи и са създадени с изкуствен интелект, в които някой изглежда и звучи като мен.

Тези видеа промотират инвестиционни съвети или оферти, които не идват от мен. Те са част от подвеждаща рекламна схема. Бъдете внимателни: аз не съм създавал или одобрявал подобно съдържание.

Благодаря за подкрепата", е написал Надал.

Снимки: Imago

