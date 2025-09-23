Рафаел Надал алармира за фалшиви видеа с него

Рафаел Надал използва профилите си в социалните мрежи, за да алармира, че в интернет пространството циркулират фалшиви клипове с негово участие.

Матадора визира клипове, създадени с помощта на изкуствен интелект. На тях явно образът и гласуът се ползват за реклама на инвестиционни схеми. Съобщението му очевидно е публикувано след консултация с адвокат.

Hello everyone.



I’m sharing this alert, which is unusual for me on social media, but I believe it’s necessary.



My team and I have identified fake videos circulating on certain platforms, created with artificial intelligence, where someone appears to look and sound like me.… — Rafa Nadal (@RafaelNadal) September 23, 2025

"Здравейте, всички.

Споделям това предупреждение, което е необичайно за мен в социалните мрежи, но смятам, че е необходимо.

Моят екип и аз открихме фалшиви видеоклипове, които се разпространяват в определени платформи и са създадени с изкуствен интелект, в които някой изглежда и звучи като мен.

Тези видеа промотират инвестиционни съвети или оферти, които не идват от мен. Те са част от подвеждаща рекламна схема. Бъдете внимателни: аз не съм създавал или одобрявал подобно съдържание.

Благодаря за подкрепата", е написал Надал.

Снимки: Imago