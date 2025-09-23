Рафаел Надал алармира за фалшиви видеа с него

Рафаел Надал използва профилите си в социалните мрежи, за да алармира, че в интернет пространството циркулират фалшиви клипове с негово участие.
Матадора визира клипове, създадени с помощта на изкуствен интелект. На тях явно образът и гласуът се ползват за реклама на инвестиционни схеми. Съобщението му очевидно е публикувано след консултация с адвокат.
"Здравейте, всички.
Споделям това предупреждение, което е необичайно за мен в социалните мрежи, но смятам, че е необходимо.
Моят екип и аз открихме фалшиви видеоклипове, които се разпространяват в определени платформи и са създадени с изкуствен интелект, в които някой изглежда и звучи като мен.
Тези видеа промотират инвестиционни съвети или оферти, които не идват от мен. Те са част от подвеждаща рекламна схема. Бъдете внимателни: аз не съм създавал или одобрявал подобно съдържание.
Благодаря за подкрепата", е написал Надал.
Снимки: Imago