Джокович ще пропусне финалите на АТР

Сърбинът Новак Джокович, който в събота триумфира на турнира в Атина и взе 101-вата титла в професионалната си тенис кариера, съобщи, че няма да играе на Финалите на АТР в Торино, които започват в неделя.

В профила си в Инстаграм той заяви, че има контузия, която няма да му позволи да играе през идната седмица.

Djokovic has officially confirmed that he will not play the ATP Finals in Turin pic.twitter.com/3jqZgyGqSE — Corvath Draemir (@Archaicmind3000) November 8, 2025

38-годишният Джокович ще бъде заменен от съперника си в днешния финал Лоренцо Музети. Така италианецът ще бъде в група с Карлос Алкарас, Алекс де Минор и Тейлър Фриц, с когото трябва да играе още в понеделник.

В другата група са Яник Синер, Александър Зверев, Бен Шелтън и Феликс Оже-Алиасим, който се класира след загубата на Музети от Джокович, която попречи на италианеца да го изпревари в класирането.

Новак Джокович е печелил Финалите на АТР рекордните седем пъти - през 2008, 2012, 2013, 2014, 2015, 2022 и 2023 година. С победата си в Атина пък той стана най-възрастният играч с титла от турнири на АТР.