  Джокович ще пропусне финалите на АТР

  • 9 ное 2025 | 01:27
Сърбинът Новак Джокович, който в събота триумфира на турнира в Атина и взе 101-вата титла в професионалната си тенис кариера, съобщи, че няма да играе на Финалите на АТР в Торино, които започват в неделя.

В профила си в Инстаграм той заяви, че има контузия, която няма да му позволи да играе през идната седмица.

38-годишният Джокович ще бъде заменен от съперника си в днешния финал Лоренцо Музети. Така италианецът ще бъде в група с Карлос Алкарас, Алекс де Минор и Тейлър Фриц, с когото трябва да играе още в понеделник.

В другата група са Яник Синер, Александър Зверев, Бен Шелтън и Феликс Оже-Алиасим, който се класира след загубата на Музети от Джокович, която попречи на италианеца да го изпревари в класирането.

Новак Джокович е печелил Финалите на АТР рекордните седем пъти - през 2008, 2012, 2013, 2014, 2015, 2022 и 2023 година. С победата си в Атина пък той стана най-възрастният играч с титла от турнири на АТР.

