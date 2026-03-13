Аралица: Разочаровани сме

Нападателят на Локомотив (София) Анте Аралица беше разочарован след равенството 1:1 със Славия. Аралица отбеляза гола за столичните железничари.

„Разочарование сме, че не победихме. Бяхме по-добрият отбор и се надявахме на трите точки. Яд ни е, че натискаме цял мач, но топката не влиза. Дано в следващия мач топката да влезе във вратата. Искам да зарадваме феновете, които са тук. Всеки мач се опитвам да вкарам гол. Опитваме се да играем така, както иска треньорът. Понякога се получава, понякога не“.