  Генчев: Щеше да е несправедливо, ако бяхме загубили днес

  • 13 март 2026 | 21:13
Старши треньорът на Локомотив (София) Станислав Генчев говори след равенството на своя тим със Славия. Двата тима не успяха да се победят и завършиха 1:1.

Локо (София) и Славия не успяха да решат дербито
“Разочаровани сме, искахме да победим. Мога да поздравя футболистите, имахме превъзходство, ударихме греда. За съжаление с първия удар към нашата врата ни вкараха. Това изнервя футболистите, но поздравления за начина, по който реагираха. До последно искахме победата. Като поведение съм много доволен, единствено може да имам претенции за ситуациите пред другата врата.

Тези малки неща винаги правят голяма разлика. Завършващият пас и удар липсваха. Ако беше паднал един гол по-рано, нещата щяха да са по-различни. Ако бяхме повели, може би щяхме да сме победители. Щеше да е несправедливо, ако бяхме загубили днес.

Казах, че не искам да виждам хора с наведени глави през второто полувреме. Нещата през втората част стояха по-добре в офанзивен план, създадохме повече ситуации. Не толкова чисти, но повече. Това са решаващи моменти - кога да се играе с едно докосване, кога с две. Така е завърши мачът, не можем да го върнем, гледаме напред. Борбата за осмицата е тежка”, заяви Генчев.

