Дерменджиев: Отстраняването на Мота е добро решение, аз съм лоялен към Лудогорец и винаги съм готов да помогна

Бившият треньор на Лудогорец Георги Дерменджиев коментира случващото се в Разград след раздялата с наставника Руи Мота. Според него решението не е било прибързано, а напълно основателно, защото отборът не е показвал нужната организация и подготовка. Дерменджиев посочи мача срещу ЦСКА 1948 като ясен пример, в който Лудогорец е изглеждал разконцентриран и неподготвен за специфичната сила на съперника. Той подчерта, че срещу подобни отбори е необходимо детайлно тактическо внимание, което според него не е било налице.

Мисля, че Руи Мота не си свърши добре работата. Отстраняването му не е прибързано решение, а добра идея. За мача с ЦСКА 1948 отборът явно не е бил подготвен. Липсваше концентрация. Никой от Лудогорец не ме е търсил. Аз съм лоялен към клуба. Знаете, че съм бил вече 3 пъти в отбора. Ако се наложи съм готов да помогна, за мен не е проблем.

В класирането шампионите изостават, но според Дерменджиев битката за титлата далеч не е приключила. Той определя Левски като много сериозен конкурент този сезон, но вярва, че Лудогорец разполага с необходимия потенциал да се завърне ударно, стига да постигне стабилност и последователност, защото вижда грешки с избора на състав в мачовете и прекалено много промени в него.