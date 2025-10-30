Моци: Нямаме вариант за нов треньор, засега няма да има чистка, но ще видим в бъдеще как ще продължават нещата

Техническият директор на Лудогорец Козмин Моци говори след победата на своя тим над Черноморец (Бургас). “Орлите” победиха драматично с 3:2 и се класираха напред за Купата. Моци засегна темата и за новия треньор, като призна, че от ръководството нямат готов вариант и тепърва ще търсят нов наставник.

“Най-важното беше да победим този мач. Очаква ни тежък сблъсък в неделя. Никога не е лесно да играеш срещу такива отбори. Доволен съм, че победихме и можем да се фокусираме за мача в неделя.

В този момент господин Живондов ще води отбора. Ръководството първо ще трябва завърши преговорите с Руи Мота за прекратяване на договора, така че кога ще има новина и информация за нов треньор, ще го разберете от нашия сайт.

Не можем да кажем в този момент. Нещата с Руи Мота се случиха преди ден и половина. Не сме търсили друг треньор, нямаме готови варианти. В този момент трябва да чакаме да се прекратят нещата с Мота, ще имаме нужда от малко време след това, защото не може от днес за утре да се намери треньор.

В този момент няма да има чистка, но ще видим в бъдеще как ще продължават нещата. Ако има нещо ново, ще го разберете от нас”, заяви Моци.