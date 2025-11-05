Лудогорец отпадна от Младежката Шампионска лига

Отборът на Лудогорец до 19 години отпадна от Младежката Шампионска лига. В мач реванш от втория кръг на турнира "орлите" загубиха с 0:2 у дома от Динамо (Минск). Първата среща между двата тима приключи с успех на разградчани с 1:0. Българският състав бе домакин и двата случая, тъй като Динамо играе мачовете си извън Беларус.

Гостите завършиха двубоя в намален състав, след като Владислав Бения бе изгонен в 72-рата минута. Преди това в Егор Молчан (66') бе дал аванс на Динамо. Три минути преди края на редовното време Артьом Грабчевич вкара решителното попадение.