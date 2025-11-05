Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте всички мачове и голове от Шампионската лига тук
  1. Sportal.bg
  2. Лудогорец U19
  3. Лудогорец отпадна от Младежката Шампионска лига

Лудогорец отпадна от Младежката Шампионска лига

  • 5 ное 2025 | 20:49
  • 215
  • 0
Лудогорец отпадна от Младежката Шампионска лига

Отборът на Лудогорец до 19 години отпадна от Младежката Шампионска лига. В мач реванш от втория кръг на турнира "орлите" загубиха с 0:2 у дома от Динамо (Минск). Първата среща между двата тима приключи с успех на разградчани с 1:0. Българският състав бе домакин и двата случая, тъй като Динамо играе мачовете си извън Беларус.    

Отличен старт за талантите на Лудогорец в Младежката Шампионска лига
Отличен старт за талантите на Лудогорец в Младежката Шампионска лига

Гостите завършиха двубоя в намален състав, след като Владислав Бения бе изгонен в 72-рата минута. Преди това в Егор Молчан (66') бе дал аванс на Динамо. Три минути преди края на редовното време Артьом Грабчевич вкара решителното попадение.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Венци Стефанов: Паднахме се срещу може би най-добрия отбор

Венци Стефанов: Паднахме се срещу може би най-добрия отбор

  • 5 ное 2025 | 14:29
  • 28357
  • 16
Берое ще тренира на базата на Верея

Берое ще тренира на базата на Верея

  • 5 ное 2025 | 14:27
  • 853
  • 0
Билетите за България - Грузия вече са в продажба

Билетите за България - Грузия вече са в продажба

  • 5 ное 2025 | 14:11
  • 982
  • 3
Лудогорец пристигна в Унгария

Лудогорец пристигна в Унгария

  • 5 ное 2025 | 14:05
  • 1061
  • 1
Треньорът на Витоша (Бистрица): Падна ни се най-добрият отбор в България в момента

Треньорът на Витоша (Бистрица): Падна ни се най-добрият отбор в България в момента

  • 5 ное 2025 | 13:56
  • 3076
  • 5
Цветомир Найденов съжалява, че ЦСКА 1948 и Левски се разминаха за Купата

Цветомир Найденов съжалява, че ЦСКА 1948 и Левски се разминаха за Купата

  • 5 ное 2025 | 13:29
  • 8412
  • 21
Виж всички

Водещи Новини

Край! Феновете на Левски изкупиха всички билети за дербито с ЦСКА

Край! Феновете на Левски изкупиха всички билети за дербито с ЦСКА

  • 5 ное 2025 | 18:12
  • 17915
  • 65
Живондов: Лудогорец се нуждае от това да започне да печели

Живондов: Лудогорец се нуждае от това да започне да печели

  • 5 ное 2025 | 19:41
  • 5540
  • 8
Карабах 2:2 Челси, резервата Гарначо изравни

Карабах 2:2 Челси, резервата Гарначо изравни

  • 5 ное 2025 | 20:31
  • 3419
  • 3
Съставите на Манчестър Сити и Борусия (Д)

Съставите на Манчестър Сити и Борусия (Д)

  • 5 ное 2025 | 20:52
  • 185
  • 0
Обявиха програмата на Евроволей 2026 в София, България - Полша закрива групата

Обявиха програмата на Евроволей 2026 в София, България - Полша закрива групата

  • 5 ное 2025 | 17:22
  • 12292
  • 4
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 5 ное 2025 | 20:00
  • 523589
  • 29