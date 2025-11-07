Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лудогорец
  3. Защо Чочев влезе чак в 71-вата минута? Има любопитна причина и треньорът на Лудогорец я разкри

Защо Чочев влезе чак в 71-вата минута? Има любопитна причина и треньорът на Лудогорец я разкри

  • 7 ное 2025 | 00:20
  • 2588
  • 0

Временният старши треньор на Лудогорец Тодор Живондов обяви, че футболистите са се справили отлично с поставените от него към тях задачи. Ако е имало пропуски, не играчите, а той е виновен за тях, допълни още специалистът.

"Поздравявам футболистите. Всичко, което бях прланувал, те го изпълниха. Ако нещо не се получи, те нямат вина. Аз съм се съгласил да ги водя.

Всичко, което беше зададено като задача, те се постараха да го изпълнят.

Не мога да кажа, че е трудно. Всичко, което се постарахме да го дадем като задачи, те се постараха да го изпълнят. Ференцварош е доста силен. Можеше да постигнем и друг резултат, но ако техните ситуации бяха влезли, можеше да загубим и с по-тежък резултат.

Към края рискувмахме, но оставихме много пространства. Можеше някои неща да се случат по по-добър начин, но това не е заради футболистите, а заради мен", каза Живондов.

На пресконференцията той бе попитан и защо Чочев влезе чак в 71-ата минута, на което отговори: "Ивайло Чочев е един от футболистите, които се справят най-добре за момента, но смятам, че не може да изиграе три поредни двубоя. Визирам 45 минути с Черноморец, цял мач с Черно море и днес. Да не забравяме, че в неделя имаме изключително важен мач с Арда."

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Лудогорец с трето поредно поражение в ЛЕ, пак пусна три гола в Унгария

Лудогорец с трето поредно поражение в ЛЕ, пак пусна три гола в Унгария

  • 6 ное 2025 | 23:55
  • 21831
  • 221
Защитник на Левски с повиквателна за ключови мачове за Световното

Защитник на Левски с повиквателна за ключови мачове за Световното

  • 6 ное 2025 | 20:47
  • 3831
  • 0
Мъжът, който бе обвинен, че е ударил Наумов: Не съм аз, имам отговорна професия

Мъжът, който бе обвинен, че е ударил Наумов: Не съм аз, имам отговорна професия

  • 6 ное 2025 | 20:36
  • 3355
  • 5
11 точки разлика не е достатъчна! Лудогорец продължава да е фаворит за титлата

11 точки разлика не е достатъчна! Лудогорец продължава да е фаворит за титлата

  • 6 ное 2025 | 19:32
  • 3090
  • 2
Черно море II и Бенковски завършиха наравно

Черно море II и Бенковски завършиха наравно

  • 6 ное 2025 | 18:28
  • 1698
  • 0
Добра новина за защитник на Янтра (Габрово)

Добра новина за защитник на Янтра (Габрово)

  • 6 ное 2025 | 17:31
  • 689
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец с трето поредно поражение в ЛЕ, пак пусна три гола в Унгария

Лудогорец с трето поредно поражение в ЛЕ, пак пусна три гола в Унгария

  • 6 ное 2025 | 23:55
  • 21831
  • 221
Стартира продажбата на билетите за ЕвроВолей 2026 в София

Стартира продажбата на билетите за ЕвроВолей 2026 в София

  • 6 ное 2025 | 21:30
  • 12711
  • 3
Огромно намаление на цените на билетите за следващия мач от Евролигата в София

Огромно намаление на цените на билетите за следващия мач от Евролигата в София

  • 6 ное 2025 | 17:08
  • 10356
  • 7
Изключителни дербита във втория ден от деветия кръг в Евролигата

Изключителни дербита във втория ден от деветия кръг в Евролигата

  • 7 ное 2025 | 00:18
  • 5121
  • 1
Нови 18 мача заплетоха интригата в Лига Европа

Нови 18 мача заплетоха интригата в Лига Европа

  • 7 ное 2025 | 00:19
  • 20249
  • 0