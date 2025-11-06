Скандинавци и испанци водят преговори с Лудогорец

Ръководството на Лудогорец води преговори с швед, норвежец и двама испанци за бъдещ наставник на клуба. Шампионите са намалили списъка от над първоначалните 30 профила на треньори пред последната седмица. Новият наставник със сигурност няма да бъде обявен до края на тази седмица, като се очаква това да стане най-рано в началото на другата седмица, научи Sportal.bg.

Причината затова е, че собственикът Кирил Домусчиев, който до края на седмицата е в чужбина, иска да бъде направен правилен избор и да пристигне специалист, с който "орлите" отново да започнат да играят добър и печеливш футбол. Нещо, което не им се случва последните месеци, като резултатите и класирането го доказват.

Разградчани се разделиха преди няколко дни с Руи Мота. 46-годишният португалец пристигна в Разград през лятото след доброто си представяне в арменския Ноа, но за 23 мача във всички турнири, записа едва десет победи, осем равенства и пет загуби. Той вкара тима в групите на Лига Европа, където стартира с победа, но последваха две поредни поражения.

Ден след загубата с 4:5 от ЦСКА 1948 на 27 октомври в еfbet Лига, той и щаба му, бяха освободени, след като "орлите" за първи път се оказаха на девет точки от лидера Левски и на шест от втория ЦСКА 1948.

На негово място застана Тодор Живоднов, който класира тима на 1/8-финал за Купата на България, с гол в 90-ата минута срещу втородивизионния Черноморец (Бургас), а през уикенда тимът завърши 0:0 с Черно море във Варна и се отдалечи на 11 точки от "сините".

Както е известно, тази вечер шампионите гостуват на Ференцварош, който ги отстрани през август по пътя към групите на Шампионската лига, а Живондов ще води тима и срещу Арда през уикенда.

