Сангаре: Познавам се с Гара Дембеле и се вдъхновявам от него

Нападателят на Левски Мустафа Сангаре сподели интересни неща от личния си живот. Той разкри кога е започнал да играе футбол, кой бивш голмайстор на "сините" му служи като вдъхновение и как е работил като учител по физическо възпитание на деца. Таранът сподели и какви са му целите със "сините" и националния отбор на Мали, а също така коментира и предстоящия двубой с ЦСКА в събота.

Ето какво каза роденият във Франция играч пред "Диема":

"Казвам се Мустафа Сангаре, роден съм близо до Париж и започнах да играя футбол много късно, на 16 години. Преди това играех тенис и дори след това продължавах да се занимавам със спорт. Бях треньор, спортен инструктор и учител по физическо възпитание за деца. На 21 години навлязох в професионалния футбол, започвайки в Амиен, във втора лига във Франция. След това в Португалия и накрая тук в България.

Нямах избран път. Футбола се появи и ме направи щастлив човек. В началото целта ми беше просто да се забавлявам. Тогава дойде възможността и аз се възползвах от нея. Като че ли ми беше писано да бъда футболист, но футболът дойде в точния момент. Възползвах се от възможностите, давайки все повече и повече от себе си и във всяка тренировка и във всеки мач.

Левски ми помогна да стигна до националния отбор. Добрите ми игри тук бяха забелязани от селекционера на Мали. Той гледа и следи много лиги от цял свят, както и българската. Мисля, че бях правилният профил за него. Той хареса начина ми на игра и веднага си допаднахме. Получих първата си повиквателна и оттогава се опитвам да продължа да поддържам ниво, за да бъда избиран за националния отбор на Мали.

Никой не може да каже със сигурност. В момента целта ми е да стигна до там (б.р. - участие с Мали на Купата на африканските нации). Има много играчи, които играят за големи клубове и ще направя всичко възможно да получа повиквателна. Но ще ми бъде трудно. Ще се постарая да направя всичко възможно, за да бъда и аз там. Трябва да продължавам да вкарвам попадения и да бъда добър човек.

Искам да благодаря на тогавашният треньор Станислав Генчев, че ме привлече. Нямах никакви съмнения преди да подпиша. Знаех, че Левски е огромен клуб и съм горд, че съм част от него.

За мен, както казах, това е първата ми година на такова високо ниво. Започнах добре и се стремя да се усъвършенствам. Тренирам все повече и повече. Имаше период, в който трябваше да свикна и да науча повече за лигата, за страната, да се усъвършенствам. Но в рамките на тази година научих много. Оттук насетне трябва да се доказвам и да вдигам нивото. Фактът обаче е, че миналата година се справяхме добре. Завършихме втори и аз се подобрявах ден след ден.

Това е отборно усилие. Плот на много работа. Искам специално да благодаря на целият треньорски щаб в лицето на Хосе Антонио Морга, Фернандо Гаспар и Дарко Тасевски. Те винаги са до нас, за да ни подкрепят, независимо дали нещата вървят добре или не. Те винаги са до нас. Спомням си Дарко от момента, в който пристигнах до ден днешен. Винаги е вярвал в мен и продължава да ми вдъхва доверие. Когато стъпя на терена, нямам това мислене, че винаги искам да вкарвам на всяка цена. Когато изляза на терена, първият ми приоритет е успехът на отбора. Ако мога да направя асистенция и не вкарвам, пак ще бъда щастлив. И, ако изляза на терена с това мислене, си мисля, че ще вкарвам много голове. Мисленето е това, което е важно. Нямам абсолютната амбиция да вкарвам на всяка цена.

Залагаме много на тактиката. Имаме прекрасни взаимоотношения и успява много точно да обясни това, което се иска от мен.

Да, вече няма да играя с нея (б.р. - с маската). Когато бях в Португалия, получих контузия и там ни направиха операция, а след това се наложи да играя с нея. Истината е, че не ми беше удобно да играя с маска, защото е твърде голяма и ми пречеше. Но вече всичко е наред и приключи периода да играя по този начин.

Не, няма напрежение. Така че нищо не се променя от този факт. Противниците винаги играят на максимално ниво, когато се изправят срещу Левски. Искат да печелят на всяка цена, така че мачовете винаги са трудни. Първото място не променя нищо в нашето мислене. Винаги играем за победа.

Тези дербита са смисълът на футбола. Това е мач (б.р. - срещу ЦСКА), който задължително трябва да спечелим. Трябва да спазваме тактическата дисциплина и точно това, което иска треньорът. Ако изпълним първоначалния ни план, съм сигурен, че ще победим без проблем. Разбира се, ще подходим с нужното уважение към съперника.

Да, надявам се (б.р - да се разпише в дербито). Но както казах, когато стъпя на терена, целта ми е винаги отборът да побеждава. Това е най-важното. Аз винаги се опитвам да помагам с много движение и бягане по терена. Но, ако мога да направя асистенция или да вкарвам, ще съм още по-щастлив.

Мисля, че е агресията и желанието за победа (б.р. - за това как се печелят дербита). Но истината е, че ако играем както досега, т.е. да натискаме ефективно, да вкарваме голове и да играем така, както треньорът ни иска, няма да имаме проблем да спечелим двубоя.

Феновете ни оказват феноменална подкрепа. Те винаги са зад нас, а ние ги радваме с добри резултати и им даваме сериозни поводи за радости до момента. Истината е, че когато те са щастливи, и ние сме доволни.

Откакто съм в България съм играл срещу много добри защитници и не мога да отлича някой. Колкото до отбора мисля, че Черно море са много труден съперник. Те са един от най-добрите домакински отбори в лигата.

Да, аз всъщност се познавам с Гара Дембеле. Често съм си говорил с него. Знам, че той остави своя отпечатък в Левски. Той е много добър футболист, вкара много голове тук и е наистина страхотен играч. Мога да кажа, че ме вдъхновява, но аз ще се опитам да си проправя свой собствен път в отбора и искам да напиша своя собствена история. Ако мога да вкарвам голове и да правя асистенции, да помогна да спечелим титлата, ще бъда много щастлив".