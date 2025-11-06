Макун: Целта ни е да спечелим титлата

Централният защитник на Левски Кристиан Макун даде интервю пред медия от родната си Венецуела преди дербито срещу ЦСКА. 25-годишният защитник разкри силните на страни на "сините" и сподели коя е основната цел пред отбора.

Ето какво каза той:

"Важно е да печелим, за да останем на първото място и да продължим борбата за титлата. Всички си даваме сметка за това и го правим, въпреки че имаме трудни мачове срещу съперници, които полагат доста усилия. Трябва да поддържаме този печеливш манталитет. Никога да не се отказваме или отпускаме. Да играем всеки мач на пълни обороти. Това ни държи на първото място. Трябва да работим още, за да постигнем целта си, а тя е спечелване на титлата.

Щастлив съм, че се възползвам от всяка възможност, която ми дава треньорът. Отборът ни е синхронизиран отлично. Има страхотна атмосфера в съблекалнята и това ни дава увереност да продължим напред".