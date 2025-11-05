Популярни
Жребий за 1/8-финалите на Купата на България
Сула пропуска дербито, но новините са добри

  • 5 ное 2025 | 09:40
  • 2304
  • 0
Офанзивният играч на Левски - Мазир Сула ще пропусне мача срещу ЦСКА. Въпреки че няма да може да участва в дербито, все пак има и добри новини - французинът се е разминал с тежка контузия на глезена. Това са показали изследванията, на които се подложи играчът.

Той напусна терена в мача срещу Арда (3:0), накуцвайки, без да може да стъпва на левия си крак. Очаква се Сула да бъде на линия за 26-кратните шампиони след паузата за националните отбори.

