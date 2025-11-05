Сула пропуска дербито, но новините са добри

Офанзивният играч на Левски - Мазир Сула ще пропусне мача срещу ЦСКА. Въпреки че няма да може да участва в дербито, все пак има и добри новини - французинът се е разминал с тежка контузия на глезена. Това са показали изследванията, на които се подложи играчът.

Той напусна терена в мача срещу Арда (3:0), накуцвайки, без да може да стъпва на левия си крак. Очаква се Сула да бъде на линия за 26-кратните шампиони след паузата за националните отбори.