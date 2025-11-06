Лудогорец срещу цифри на унгарски

Сякаш стана навик на българският шампион Лудогорец да се сблъсква с унгарския колос Ференцварош. Дори двата тима се изправиха съвсем скоро в третия квалификационен кръг на Шампионската лига. В крайна сметка през лятото родния тим отстъпи след кошмарен развой на играта на „Групама Арена“, където днес отново ще има орлов сблъсък. И ако преди реванша в Будапеща на 12 август, момчетата от Разград да имаха някакво предимство, то днес ситуацията изглежда съвсем различна. Защото домакините са на 7-мо място във временното класиране на Лига Европа с актив от две победи и едно реми. Българските първенци пък се отчетоха само с победата (2:1) над Малмьо и последвало стремоглаво падане в резултатите, както на международното поле, така и в първенството на България.

Сега футболистите, водени от Тодор Живондов, трябва да надскочат себе си. Ще се наложи да изиграят най-силния си мач през 2005 година (независимо, че на пресконференцията снощи Недялков постави като сериозен приоритет вътрешното първенство), за вземат нещо в настоящата битка. А те вече са го правили тук. При това с класически резултат. На 3 октомври преди шест години Лудогорец на Станислав Генчев разби с 3:0 зелено-белите в Будапеща и взе сладък реванш за загубата в предварителните кръгове на Шампионската лига. На книга към настоящия момент може пак да се търси някакъв реванш за отпадането от шампионската лига… През 2019 години обаче Лудогорец изглеждаше съвсем различно и играеше по друг начин. За справка може да посочим онова шокиращо 5:1 над ЦСКА Москва в Разград. През август орлите на Руи Мота стигнаха до 0:0 на собствения си стадион с отменен гол на гостите и загубиха с 0:3 в ответната среща. Тогава пък още в началото на битката чист гол на Чочев бе неправилно отменен.

Иначе днес отново Ивайло Чочев се очаква да бъде коз, който сякаш с магическа пръчка (по-скоро с магическа глава) да вади горещите лудогорски кестени. Разбира се не е само той, а с останалите играчи българските шампиони са длъжни да потърсят така нужния им рестарт. Защото и в мача срещу Йънг Бойс се видя, че нямат проблеми с вдигането на оборотите. Засега, когато са на европейската сцена. В същото време цифрите от статистиката са в полза на Ференцварош. Осем са срещите, като пет са победите за унгарския тим срещу един успех, който вече споменахме за Лудогорец. Два двубоя са завършили на равно. На стадиона в Будапеща домакините има три победи срещу една на българските първенци. В последните си шампонатни мачове Ференцварош разби с 4:1 МТК Будапеша, Лудогорец в същото време направи реми с Черно море във Варна. Интересното обаче е, че Ференцварош е четвърти в местното първенство, а орлите са трети в родния елит. Нещо, което не е характерно и за двата тима.

Остава да разберем дали Живондов ще успее да надхитри този път Роби Кийн. В миналото Ференцварош имаше епични битки с други български отбори. Феновете на ЦСКА и Левски се сещат с болка за мачове с унгарците, но пък отлични спомени от сблъсъците с бившият тим на митични Флориан Алберт имат запалянковците на Марек и Локомотив София. Ето и резултатите от далечното минало: 1969 година - Купа на европейските шампиони ЦСКА – Ференцварош 2:1, 1:4; 1977 година - Купа на УЕФА Марек – Ференцварош 3:0, 0:2; 1979 година - Купа на УЕФА Локомотив (Сф) – Ференцварош 3:0, 0:2; 1991 година - Купа на национални купи Левски – Ференцварош 2:3, 1:4. А поредната серия от сагата Ференцварош срещу Лудогорец и България е от 22:00 часа на 6 ноември 2025 година.