Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Байерн (Мюнхен)
  3. Луис Диас изрази радост и тъга от мача с ПСЖ, като пожела и бързо възстановяване на Хакими

Луис Диас изрази радост и тъга от мача с ПСЖ, като пожела и бързо възстановяване на Хакими

  • 5 ное 2025 | 16:23
  • 622
  • 0
Луис Диас изрази радост и тъга от мача с ПСЖ, като пожела и бързо възстановяване на Хакими

Колумбийското крило на Байерн (Мюнхен) Луис Диас, който вкара двата гола за успеха на тима над Пари Сен Жермен с 2:1, реагира в социалните мрежи на събитията от снощния мач.

Луис Диас бе и герой, и грешник за Байерн, който нокаутира ПСЖ и записа 16-а поредна победа!
Луис Диас бе и герой, и грешник за Байерн, който нокаутира ПСЖ и записа 16-а поредна победа!

Новото попълнение от Ливърпул бе главно действащо лице в двубоя, след като освен попаденията си получи и червен картон за нарушението си срещу Ашраф Хакими, вследствие на което мароканският национал се контузи и бе принудително заменен.

"Това беше богата на емоции вечер. Футболът ни напомня непрестанно, че в 90 минути всичко може да се случи - най-доброто, както и най-лошото. Бях тъжен, че не завърших мача със съотборниците ми, но и горд от невероятните им усилия. Пожелавам на Хакими бързо завръщане на игрището", написа Диас в профила си в Инстаграм.

Състоянието на десния бек на ПСЖ все още не е известно. В Мароко вече изразиха притесненията си, че Ашраф Хакими може да пропусне Купата на африканските нации, на която страната е домакин, като турнирът започва след шест седмици.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Лапорта: Ямал е гений, Флик се чувства много добре в Барселона и се вълнува за стадиона

Лапорта: Ямал е гений, Флик се чувства много добре в Барселона и се вълнува за стадиона

  • 5 ное 2025 | 15:04
  • 4312
  • 7
Швеция без Гьокереш за световните квалификации, но Исак бе повикан

Швеция без Гьокереш за световните квалификации, но Исак бе повикан

  • 5 ное 2025 | 14:54
  • 565
  • 0
Атлетико Мадрид потвърди за сериозната контузия на Льо Норман

Атлетико Мадрид потвърди за сериозната контузия на Льо Норман

  • 5 ное 2025 | 13:57
  • 1030
  • 0
В ПСЖ и Мароко притеснени за Хакими

В ПСЖ и Мароко притеснени за Хакими

  • 5 ное 2025 | 13:29
  • 1392
  • 0
Нови проблеми за Рома преди гостуването на Рейнджърс

Нови проблеми за Рома преди гостуването на Рейнджърс

  • 5 ное 2025 | 13:07
  • 655
  • 0
Белингам защити Трент: Освиркванията не са отражение на истинските чувства

Белингам защити Трент: Освиркванията не са отражение на истинските чувства

  • 5 ное 2025 | 12:55
  • 1464
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Обявиха програмата на Евроволей 2026 в София, България - Полша закрива групата

Обявиха програмата на Евроволей 2026 в София, България - Полша закрива групата

  • 5 ное 2025 | 17:22
  • 1330
  • 0
Жребият за Купата: ЦСКА влиза в софийско дерби, голям късмет за Левски

Жребият за Купата: ЦСКА влиза в софийско дерби, голям късмет за Левски

  • 5 ное 2025 | 11:28
  • 63350
  • 201
Караиванов се извини на Илиан Илиев, обяви кога и къде ще се играе Лудогорец - Левски за Суперкупата

Караиванов се извини на Илиан Илиев, обяви кога и къде ще се играе Лудогорец - Левски за Суперкупата

  • 5 ное 2025 | 11:58
  • 28588
  • 13
Боримиров: Няма значение ЦСКА на кое място са

Боримиров: Няма значение ЦСКА на кое място са

  • 5 ное 2025 | 12:06
  • 12775
  • 24
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 5 ное 2025 | 08:00
  • 521352
  • 29
9 мача днес преполовяват борбата в основната фаза на Шампионската лига

9 мача днес преполовяват борбата в основната фаза на Шампионската лига

  • 5 ное 2025 | 07:30
  • 14121
  • 3