Луис Диас изрази радост и тъга от мача с ПСЖ, като пожела и бързо възстановяване на Хакими

Колумбийското крило на Байерн (Мюнхен) Луис Диас, който вкара двата гола за успеха на тима над Пари Сен Жермен с 2:1, реагира в социалните мрежи на събитията от снощния мач.

Луис Диас бе и герой, и грешник за Байерн, който нокаутира ПСЖ и записа 16-а поредна победа!

Новото попълнение от Ливърпул бе главно действащо лице в двубоя, след като освен попаденията си получи и червен картон за нарушението си срещу Ашраф Хакими, вследствие на което мароканският национал се контузи и бе принудително заменен.

Luis Díaz on IG pic.twitter.com/XsSlH0lD59 — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) November 5, 2025

"Това беше богата на емоции вечер. Футболът ни напомня непрестанно, че в 90 минути всичко може да се случи - най-доброто, както и най-лошото. Бях тъжен, че не завърших мача със съотборниците ми, но и горд от невероятните им усилия. Пожелавам на Хакими бързо завръщане на игрището", написа Диас в профила си в Инстаграм.

Състоянието на десния бек на ПСЖ все още не е известно. В Мароко вече изразиха притесненията си, че Ашраф Хакими може да пропусне Купата на африканските нации, на която страната е домакин, като турнирът започва след шест седмици.

