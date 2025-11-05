Хвича: Байерн е много силен

Крилото на Пари Сен Жермен Хвича Кварацхелия призна силата на Байерн, след като парижани допуснаха домакинско поражение с 1:2 от баварците. Шампионът на Бундеслигата се представя изключително силно от началото на сезона и са в серия от 16 поредни победи.

"Байерн е много силен. Дори с десет души, те се защитаваха добре. ПСЖ имаше шансове, но те не бяха достатъчни. Нойер? За мен той е легенда на спорта. Да играеш срещу него винаги е нещо специално“, каза Кварацхелия, цитиран от официалния уебсайт на УЕФА.

ПСЖ претърпя първата си загуба този сезон на Шампионската лига и падна на трето място в класирането с девет точки. Байерн се изкачи начело с 12 точки.

Снимки: Imago