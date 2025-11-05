Кимих за първото полувреме срещу ПСЖ: Едно от най-интензивните, които съм имал в Байерн

След победата на Байерн (Мюнхен) с 2:1 като гост на европейския клубен шампион ПСЖ, един от стълбовете на баварците Йошуа Кимих не скри възхищението си от играта на отбора си през първата част.

"Успяхме да ги нараним през първото полувреме. Не разполагахме с много владение на топката, но създадохме положения. Бяхме много активни физически. Това беше едно от най-интензивните полувремена, в които съм играл в кариерата си. През второто полувреме не създадохме много положения, но се защитавахме много добре. Не е като да ни бяха притиснали в нашата половина и да имаха големи положения, те имаха предимно удари от далечно разстояние, с изключение на удара с глава на Жоао Невеш", заяви 30-годишният капитан на Германия.

На „Парк де Пренс“ в Париж стана ясно, че в игрово отношение Байерн е еталон за класа. Рекордният баланс на отбора през настоящия сезон е впечатляващ: 16 победи в 16 официални мача.

Въпреки изключителната си форма, в Байерн все още никой не иска да говори за евентуален триумф в Шампионската лига. "Твърде рано е да говорим дали сме един от фаворитите за титлата. Много отбори са били в страхотна форма през ноември. В крайна сметка обаче е важно каква е формата ти през март, април и май. Разбира се, надяваме се да запазим настоящата си форма“, коментира още Кимих.

Преди сблъсъка в Шампионската лига между германския рекорден шампион и Пари Сен Жермен, множество експерти коментираха, че победителят от този мач вероятно ще бъде най-силният отбор в света в момента. Във вторник вечер Байерн спечели този дуел по впечатляващ начин. Отборът на треньора Венсан Компани победи парижани с 2:1 и с четири победи от четири мача оглавява убедително класирането в „турнира на богатите“.

След загубата с 0:3 от Фейенорд в Шампионската лига през миналия сезон, Кимих беше отрекъл статута на отбора си като топ тим. Сега обаче, след мача в Париж, той заяви: „В момента, разбира се, сме европейски топ отбор.“

Баварците ще искат да докажат това и следващата събота. Тогава те ще гостуват на Унион (Берлин) в Бс цел да постигнат 17-а поредна победа от началото на сезона и да продължат да подобряват рекордния си старт.

