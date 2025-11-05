В ПСЖ и Мароко притеснени за Хакими

ПСЖ не само претърпя загуба с 2:1 от Байерн Мюнхен във вторник, но и още в 25-ата минута на мача Усман Дембеле напусна терена поради контузия, а малко след това и Ашраф Хакими трябваше да излезе, след като Луис Диас го фаулира.

Инцидентът се случи в добавеното време на първото полувреме, почти в последните секунди. Хакими водеше топката от собствената си половина и когато премина централната линия, Диас го фаулира грубо, при което кракът на мароканския десен бек се заклещи. Парижкият играч падна на земята и веднага стана ясно, че изпитва силни болки. След преглед на записа, съдията изгони нападателя на Байерн непосредствено преди да свири края на първото полувреме.

След мача Луис Енрике коментира доста песимистично състоянието на Хакими: "Такъв е футболът, това е контактен спорт. Ясно си спомням тежката контузия на Мусиала на Световното клубно първенство... Жалко“.

В Мароко са много притеснени от контузията на Хакими. Страната е домакин на турнира за Купата на африканските нации за първи път след 1988 година и залага много на звездата си.

"Тази контузия идва в критичен момент, като Мароко се готви да приеме Купата на Африканските нации за първи път от 1988. Отсъствието на Хакими, който е ключова фигура в последните успехи на Мароко, ще бъде голям удар за защитата, ако той не успее да се възстанови навреме", пише Morocco World News.

"Тази контузия идва само шест седмици преди Купата на Африка. Ашраф Хакими може да пропусне турнира за тима на Мароко, на който е капитан и един от лидерите", пише Maroc Hebdo International.

"Водеща фигура в състава на Уалид Реграги, Хакими представлява не сам голям спортен коз, но е символ на цялата нация, която мечтае за успех у дома. Но сега сме песимисти и цяло Мароко е затаило дъх", се казва н статия на L'Opinion.

"Незаменим в отбора на Уалид Реграги, Хакими е много повече от играч: той е един от най-постоянните кадри на националния тим. ПСЖ и федерацията са затаили дъх в очакване на медицинските прегледи. Един въпрос мъчи духовете в момента: дали Уалид Реграги може да разчита на най-добрия си играч за Купата на африканските нации?", пише 360 sport.

