Медиите в Европа засипаха с похвали непобедимия Байерн на Компани

Европейските медии засипаха със съвсем заслужени похвали представянето на Байерн (Мюнхен). Отборът на Венсан Компани продължава перфектния си сезон, като снощи победи като гост и носителя на трофея в Шампионската лига Пари Сен Жермен.

Луис Диас бе и герой, и грешник за Байерн, който нокаутира ПСЖ и записа 16-а поредна победа!

"Байерн е господарят на Европа. Дори победителят в Шампионската лига не може да ги спре“, заключи германското издание "Билд". Sky Germany добави: "В теста за зрялост срещу действащия шампион ПСЖ, Компани отново впечатли на най-високо ниво". "Кикер" отбеляза „много доминантно първо полувреме за Байерн“ и „страстна защита“.

Във Франция също не спестиха суперлативите към баварците. "ПСЖ веднага беше пометен от превъзходството на Байерн", написа "Екип". „ПСЖ преживя кошмарна вечер на „Парк де Пренс“. “Ouest-France" директно обяви Байерн за един от фаворитите за трофея в Шампионската лига. "Хората на Луис Енрике са предупредени: този Байерн е много силен и не се нуждае от много, за да покаже максимума от себе си". "Фигаро" пък нарече Байерн „недосегаем“. "Байерн е шефът, ПСЖ преживя кошмарно първо полувреме – индивидуално, колективно и измъчвано от контузии.“

Дербито привлече внимание и в Испания. "Това беше като избухнала бомба. Послание към цяла Европа: Байерн поема лидерството с дванадесет точки в Шампионската лига“, коментира "Марка". "Байерн е най-добрият отбор в Европа. Те щурмуваха трона на шампиона ПСЖ, който под ръководството на Луис Енрике никога не е бил надиграван така, както през цялото първо полувреме", добави "Ас". "Спорт" също беше безкомпромисен към парижани: „Луис Диас предизвика нощ на терор в мач, в който всичко се обърка за ПСЖ".

𝗗𝗨 𝗝𝗔𝗠𝗔𝗜𝗦 𝗩𝗨 𝗗𝗔𝗡𝗦 𝗟’𝗛𝗜𝗦𝗧𝗢𝗜𝗥𝗘 😱😱😱



𝗗𝗘́𝗠𝗔𝗥𝗥𝗘𝗥 𝗟𝗔 𝗦𝗔𝗜𝗦𝗢𝗡 𝗣𝗔𝗥 𝟭𝟲 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛𝗘𝗦 𝗘𝗧 𝟭𝟲 𝗩𝗜𝗖𝗧𝗢𝗜𝗥𝗘𝗦. ✅❤️🤍



⚽️ 59 BUTS MARQUÉS.



Le Bayern Munich de Vincent Kompany. pic.twitter.com/Iim4pXyY0G — Actu Foot (@ActuFoot_) November 4, 2025

Италианската преса също отрази мача. "Това беше кошмар за действащия шампион ПСЖ“, можеше да се прочете в "Гадзета дело спорт". „Победата на Байерн на „Парк де Пренс“ беше брутална и убедителна. Диас беше играчът на мача“, допълни "Тутоспорт". В Белгия, разбира се, фокусът беше върху Kompany. „Wunderbar! Компани беше планирал окупацията на Париж в детайли месеци по-рано“, написа Het Laatste Nieuws.

"Байерн е първият отбор от дълго време, който успя да неутрализира двамата най-добри крайни защитници в света. И първият, който на всичкото отгоре успя да запуши устата и на Витиня. Байерн е първият отбор от много време, който в продължение на четиридесет и пет минути изнесе футболна лекция на ПСЖ. Това беше удивителна тактическа и техническа демонстрация на сила.Компани изглеждаше сякаш е в друг свят. Напълно концентриран, с поглед, вперен в безкрайността, всеки мускул в тялото му напрегнат. Нищо и никой не можеше да извади този гладиатор от равновесие", добави още белгийското издание.