Съставите на ПСЖ и Байерн (Мюнхен)

Отборите на Пари Сен Жермен и Байерн (Мюнхен) се изправят един срещу друг в една от най-очакваните срещи от 4-ия кръг в основната схема на Шампионската лига.

Това са двата тима, които се представиха по най-убедителен начин след първите си три срещи в "турнира на богатите" и в навечерието на двубоя оглавяваха целия поток от 36 отбора.

Баварците от своя страна не дадоха шанс на нито един свой съперник и записаха победи във всичките си 15 официални срещи от старта на сезона. Парижани пък изпитаха трудности в мачовете си с по-силните отбори във Франция като Марсилия и Страсбург, срещу които загуби важни точки. Възпитаниците на Луис Енрике все пак показаха, че могат да играят силно и във важните срещи, след като направиха обрат срещу Барселона в Шампионската лига в началото на октомври, което определено прави изхода от предстоящия сблъсък непредвидим.

Луис Енрике нямаше особено големи кадрови проблеми в навечерието на двубоя. Той единствено не можеше да разчита на трайно контузения Дезире Дуе, който получи мускулна контузия още по време на Световното клубно първенство, както и на новото си украинско попълнение Иля Забарни, който изтърпяваше наказание, защото получи червен картон при разгрома със 7:2 срещу Байер (Леверкузен) в миналия кръг на Шампионската лига. Под въпрос бе и носителят на "Златната топка" Усман Дембеле, който обаче бе включен в титулярния състав и заедно с Хвича Кварацхелия поведе атаката.



Венсан Компани от своя страна, също нямаше особени проблеми. Единствени при него Алфонсо Дейвис и Джамал Мусиала не са на разположение от доста време насам, но старши треньорът на германските шампиони окомплектова добре смазана машина. Така ротациите в последния шампионатен мач с Байер (Леверкузен) от изминалия уикенд не бяха кой знае колко значителни. Така днес сред титлярите видяхме Упамекано, Станишич, Олисе, Луис Диас и големият голмайстор на отбора Хари Кейн, които бяха получили почивка от старши треньора, за да останат свежи именно за днешния голям мач.

Мачът стартира в 22:00 часа българско време, а Sportal.bg ви предлага да проследите неговото развитие в реално време.

ПАРИ СЕН ЖЕРМЕН - БАЙЕРН (МЮНХЕН)



ШАМПИОНСКА ЛИГА, ОСНОВНА СХЕМА, IV КРЪГ



Пари Сен Жермен: 30. Люка Шевалие, 2. Ашраф Хакими, 5. Маркиньос, 51. Уилян Пачо, 25. Нуно Мендеш, 33. Уарен Заир-Емери, 17. Витиня, 8. Фабиан Руис, 7. Хвича Кварацхелия, 10. Усман Дембеле, 29. Брадли Баркола

Старши треньор: Луис Енрике



Байерн (Мюнхен): 1. Мануел Нойер, 27. Конрад Лаймер, 4. Йонатан Та, 2. Дайо Упамекано, 44. Йосип Станишич, 6. Йошуа Кимих, 45. Александър Павлович, 17. Майкъл Олисе, 7. Серж Гнабри, 14. Луис Диас, 9. Хари Кейн

Старши треньор: Венсан Компани



НАЧАЛО: 4 ноември 2025 г. (вторник) | 22:00 часа

СТАДИОН: "Парк де Пренс", Париж (Франция)

ГЛАВЕН СЪДИЯ: Маурицио Мариани