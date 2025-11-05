Луис Енрике: Байерн беше по-добър, а ние им правехме подаръци

Треньорът на Пари Сен Жермен Луис Енрике изрази недоволството си от представянето на своя отбор при загубата с 1:2 от Байерн (Мюнхен) в Шампионската лига.

„Няма съмнение, че при равни състави Байерн беше по-силният отбор. През първото полувреме направихме много подаръци на съперника. Можехме да допуснем и повече голове. През втората част всичко се промени, тъй като имахме играч повече на терена“, заяви наставникът.

„Какви ще са последствията? Не мога да говоря за бъдещето. Знаем, че имаме най-лошата програма. Следващите ни мачове ще бъдат тежки“, добави испанският наставник.

Той коментира и състоянието на Усман Дембеле, който напусна терена с травма.

„Не знам какво е състоянието на Дембеле. Изглежда, че тази контузия няма нищо общо с предишната, нещо ново е. Трябва да бъдем изключително внимателни.“

На 26 ноември парижани ще се изправят срещу Тотнъм в Шампионската лига, а на 10 декември им предстои мач с Атлетик Билбао.

