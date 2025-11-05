Популярни
  3. Луис Енрике: Байерн беше по-добър, а ние им правехме подаръци

Луис Енрике: Байерн беше по-добър, а ние им правехме подаръци

  • 5 ное 2025 | 01:18
  • 224
  • 0

Треньорът на Пари Сен Жермен Луис Енрике изрази недоволството си от представянето на своя отбор при загубата с 1:2 от Байерн (Мюнхен) в Шампионската лига.

„Няма съмнение, че при равни състави Байерн беше по-силният отбор. През първото полувреме направихме много подаръци на съперника. Можехме да допуснем и повече голове. През втората част всичко се промени, тъй като имахме играч повече на терена“, заяви наставникът.

Луис Диас бе и герой, и грешник за Байерн, който нокаутира ПСЖ и записа 16-а поредна победа!
Луис Диас бе и герой, и грешник за Байерн, който нокаутира ПСЖ и записа 16-а поредна победа!

„Какви ще са последствията? Не мога да говоря за бъдещето. Знаем, че имаме най-лошата програма. Следващите ни мачове ще бъдат тежки“, добави испанският наставник.

Той коментира и състоянието на Усман Дембеле, който напусна терена с травма.

Компани: Важна победа, но трофеи не се печелят през ноември
Компани: Важна победа, но трофеи не се печелят през ноември

„Не знам какво е състоянието на Дембеле. Изглежда, че тази контузия няма нищо общо с предишната, нещо ново е. Трябва да бъдем изключително внимателни.“

На 26 ноември парижани ще се изправят срещу Тотнъм в Шампионската лига, а на 10 декември им предстои мач с Атлетик Билбао.

Снимки: Gettyimages

