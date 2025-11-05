Компани: Важна победа, но трофеи не се печелят през ноември

Наставникът на Байерн (Мюнхен) Венсан Компани остана много доволен от победата на своя отбор с 2:1 над Пари Сен Жермен в Шампионската лига.

„Спечелихме три точки, което е добре. Никой обаче не печели трофеи през ноември. Трябва да запазим спокойствие и да мислим за следващия мач", каза Компани след успеха на "Парк де Пренс".

Луис Диас бе и герой, и грешник за Байерн, който нокаутира ПСЖ и записа 16-а поредна победа!

"Напоследък попадахме в различни ситуации, но се справяхме. В събота направихме сериозна ротация и момчетата се справиха. Днес играхме с човек по-малко в продължение на 45 минути и отново се справихме. Това ни вдъхва увереност“, заяви бившият белгийски национал.

„Надявам се Хакими да се завърне скоро на терена и контузията му да не е сериозна. Никога не искаш да виждаш подобни неща. Нещо такова се случи с Мусиала в САЩ и това не са приятни моменти", добави Компани.

Снимки: Gettyimages