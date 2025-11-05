Филип Кръстев изгледа от пейката тежка загуба на Оксфорд

Националът Филип Кръстев не се появи в игра за Оксфорд Юнайтед, който загуби у дома от Стоук Сити с 0:3 в среща от 14-тия кръг на Чемпиъншип. Кръстев остана на пейката, след като в предишните два мача на тима си започна от първата минута.

Макар че двубоят беше равностоен, Стоук се възплзва по-добре от положенията си и записа ценен успех, с който затвърди амбициите си да гони промоция за Премиър лийг. Люис Бейкър откри резултата в 10-ата минута, а в началото на второто полувреме се разписа още веднъж. Другото попадение за "грънчарите" реализира ветеранът Стивън Н'Зонзи в 32-рата минута.

Победата изкачи Стоук Сити на второ място в класирането с 27 точки. Тимът изпревари Мидълзбро и продължава да изостава с 4 точки от лидера Ковънтри, който се наложи с 3:1 над Шефилд Юнайтед.

Оксфорд Юнайтед се намира на 19-а позиция в подреждането с 13 точки, колкото има и Портсмут. В зоната на изпадащите са Шефилд Юнайтед, Норич и Шефилд Уензди.