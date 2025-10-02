Филип Кръстев и Оксфорд се пребориха за точка на "Лофтъс Роуд"

Оксфорд Юнайтед направи нулево равенство като гост на КПР в среща от 8-ия кръг в Чемпиъншип. Българският национал Филип Кръстев започна като титуляр за Оксфорд и остана на терена до 56-ата минута. Бившият халф на Славия и Левски беше сред най-активните в своя тим. Той отправи два неточни изстрела извън наказателното поле, а освен това спечели няколко единоборства в средата на терена.

Мачът в никакъв случай не може да бъде определен като интересен. Съперниците действаха подчертано предпазливо. Оксфорд завърши без удар в очертанията на вратата, а КПР нанесе само само един такъв.

Равенството помогна на гостите да се задържат над чертата на изпадащите, но само благодарение на по-добрата си голова разлика от Блекбърн и Шефилд Уензди. КПР се намира в средата на таблицата.

В другите мачове тази вечер Ковънтри разгроми Милуол с 4:0 като гост, Портсмут и Уотфорд направиха 2:2, а Норич, с Хосе Кордоба в състава си, отстъпи с 0:1 на Уест Бромич.

Снимки: Imago