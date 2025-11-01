Филип Кръстев и Оксфорд взеха точка от Милоул

Оксфорд Юнайтед стигна до точка в домакинството си на Милуол с гол в добавеното време. Резервата Пжемислав Плачета се разписа в 96-ата минута и изравни за крайното 2:2. Филип Кръстев отново бе титуляр за домакините и изигра добър мач. Той остана на терена до 73-ата минута.

Гостите създадоха по-чисти положения, но изпуснаха победата. Лондончани поведоха с попадение на Тиерно Бало в 11-ата минута, а Камерън Бранаган изравни в края на първото полувреме. Джейк Купър отново изведе Милуол напред в 66-ата минута, а преднината се запази почти до края преди Плачета да изравни.

Милуол е в зоната на плейофите, като в момента на четвърто място. Оксфорд е 18-и в класирането с актив от 13 точки.

