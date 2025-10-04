Фуфу с контузия, Оксфорд падна

Българският национал Филип Кръстев е с контузия и пропусна днешния мач на Оксфорд Юнайтед срещу Уотфорд. Фуфу въобще не беше в групата, като на негово място в титулярния състав на "жълтите" се появи шотландецът Сирики Дембеле. Срещата на "Викъридж Роуд" започна отлично за тима на Кръстев, който поведе след ранен автогол на Макс Алейн. В края на първото полувреме обаче на сцената се появи Джереми Нгакия, който вкара две попадения и донесе обрат в полза на "стършелите".

Така отборът от Оксфорд остава на последните места в Чемпиъншип, а Фуфу изглежда под въпрос за предстоящите мачове на националния отбор срещу Турция и Испания. Бившият халф на Славия, Левски, Троа, ФК Лос Анджелис и Цволе се е контузил в сряда срещу Кристъл Палас, като няма информация каква точно е травмата му.