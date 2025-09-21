Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Оксфорд Юнайтед
  3. Филип Кръстев помогна на Оксфорд за първа победа

Филип Кръстев помогна на Оксфорд за първа победа

  • 21 сеп 2025 | 19:59
  • 1109
  • 0
Филип Кръстев помогна на Оксфорд за първа победа

Филип Кръстев отново бе титуляр за Оксфорд, а неговият тим записа първа победа за сезона в Чемпиъншип. “Жълтите” спечелиха с 3:1 при гостуването си на Бристол Сити. Българският национал остана на терена до 72-ата минута. След този успех Оксфорд излезе от зоната на изпадащите.

Ник Прелец откри резултата в 19-ата минута в първия си мач като титуляр за тима. Той засече с глава центриране от фал. Голът дойде въпреки по-добрия старт на Бристол Сити. Оксфорд продължи да е опасен при статични положения. Пжемислав Плачета удвои аванса на гостите малко преди почивката с мощен удар. Анис Мехмети върна надеждите на домакините в началото на втората част, но те така и не стигнаха до нов гол, а резервата Грегъри Лий отбеляза трети гол за Юнайтед в 90-ата минута.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Пелегрини най-после получи шанс от Гасперини и донесе победа на Рома в дербито с Лацио

Пелегрини най-после получи шанс от Гасперини и донесе победа на Рома в дербито с Лацио

  • 21 сеп 2025 | 15:28
  • 15790
  • 8
Още един проблем за Луис Енрике и ПСЖ преди "Льо Класик"

Още един проблем за Луис Енрике и ПСЖ преди "Льо Класик"

  • 21 сеп 2025 | 15:26
  • 2235
  • 1
Защо Арсенал и Манчестър Сити връщат дългите пасове в Премиър лийг

Защо Арсенал и Манчестър Сити връщат дългите пасове в Премиър лийг

  • 21 сеп 2025 | 12:08
  • 8306
  • 3
"Марка": Упамекано мечтае само за Реал Мадрид

"Марка": Упамекано мечтае само за Реал Мадрид

  • 21 сеп 2025 | 11:48
  • 6835
  • 6
Интер трябва да се възползва от грешката на Ювентус

Интер трябва да се възползва от грешката на Ювентус

  • 21 сеп 2025 | 09:44
  • 2776
  • 2
Барса трябва да победи Хетафе, за да продължи гонитбата с Реал

Барса трябва да победи Хетафе, за да продължи гонитбата с Реал

  • 21 сеп 2025 | 09:33
  • 3440
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

Славия 0:0 Берое, отмениха гол на "белите"

Славия 0:0 Берое, отмениха гол на "белите"

  • 21 сеп 2025 | 21:00
  • 5649
  • 12
Мартинели спаси Арсенал от загуба в дербито с Манчестър Сити

Мартинели спаси Арсенал от загуба в дербито с Манчестър Сити

  • 21 сеп 2025 | 20:34
  • 16608
  • 34
Съставите на Интер и Сасуоло

Съставите на Интер и Сасуоло

  • 21 сеп 2025 | 21:00
  • 117
  • 0
Ботев (Пловдив) срази десетима от Септември и надигна малко глава

Ботев (Пловдив) срази десетима от Септември и надигна малко глава

  • 21 сеп 2025 | 19:43
  • 20553
  • 26
Верстапен с лесна победа в Баку, Норис пропусна златна възможност в битката за титлата

Верстапен с лесна победа в Баку, Норис пропусна златна възможност в битката за титлата

  • 21 сеп 2025 | 15:40
  • 24702
  • 20
Рилски спортист опита късен обрат, но остана извън Шампионската лига

Рилски спортист опита късен обрат, но остана извън Шампионската лига

  • 21 сеп 2025 | 20:33
  • 4010
  • 3