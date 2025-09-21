Филип Кръстев помогна на Оксфорд за първа победа

Филип Кръстев отново бе титуляр за Оксфорд, а неговият тим записа първа победа за сезона в Чемпиъншип. “Жълтите” спечелиха с 3:1 при гостуването си на Бристол Сити. Българският национал остана на терена до 72-ата минута. След този успех Оксфорд излезе от зоната на изпадащите.

Ник Прелец откри резултата в 19-ата минута в първия си мач като титуляр за тима. Той засече с глава центриране от фал. Голът дойде въпреки по-добрия старт на Бристол Сити. Оксфорд продължи да е опасен при статични положения. Пжемислав Плачета удвои аванса на гостите малко преди почивката с мощен удар. Анис Мехмети върна надеждите на домакините в началото на втората част, но те така и не стигнаха до нов гол, а резервата Грегъри Лий отбеляза трети гол за Юнайтед в 90-ата минута.

U's stun unbeaten Bristol City with first win of season #oufc #EFL https://t.co/kcRj2sO674 — Oxford Mail (@TheOxfordMail) September 21, 2025

Следвай ни:

Снимки: Imago