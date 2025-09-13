Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Оксфорд Юнайтед
  3. Оксфорд изпусна Лестър в дебюта на Филип Кръстев

Оксфорд изпусна Лестър в дебюта на Филип Кръстев

  • 13 сеп 2025 | 16:34
  • 371
  • 0
Оксфорд изпусна Лестър в дебюта на Филип Кръстев

Филип Кръстев дебютира за новия си тим Оксфорд Юнайтед. Българинът, който пристигна под наем от Ломел, бе титуляр в домакинството срещу Лестър, а срещата завърши 2:2. В 24-ата минута Аарън Рамзи от гостите получи червен картон за грубо нарушение срещу Кръстев. За щастие, българският национал не получи тежка контузия и остана на терена след сблъсъка със съименника на уелския национал.

Въпреки че игра доста голяма част от мача с човек повече, Оксфорд не успя да стигне до победа. Домакините поведоха след добра бърза атака и попадение на Уил Ланкшиър в деветата минута, но малко по-късно “лисиците” изравниха след гол на Джордан Аю. Малко преди червения картон Юнайтед удари греда.

Кръстев бе активен и изигра силно първо полувреме. Малко преди почивката Оксфорд поведе след автогол на Бубакари Сумаре. Лестър обаче отново стигна до равенство в 55-ата минута, когато Рикардо Перейра се разписа. Лестър се държеше равностойно, въпреки че бе с човек по-малко, и стигна до точка.

Оксфорд е без победа след първите пет кръга в Чемпиъншип, като днес спечели втора точка. Лестър е втори в класирането с актив от 10 точки.

Снимки: Imago

