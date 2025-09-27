Филип Кръстев и Оксфорд допуснаха поражения от последния в Чемпиъншип

Шефилд Юнайтед постигна изненадваща победа с минималното 1:0 като гост над Оксфорд Юнайтед с Филип Кръстев в мач от седмия кръг на Чемпиъншип. Единственото попадение в срещата падна в 65-ата минута и бе дело на Калъм О’Хеър, а българският полузащитник бе титуляр и бе на терена до 79-ата минута, когато бе заменен от Уил Воулкс. Българският полузащитник бе поставен отляво на халфовата линия. Домакините бяха водещия тим на терена и контролираха случващото се в срещата през по-голямата част от двубоя, но многото пропуски пред вратата на гостите в крайна сметка струваха трите точки на тима. Това бе първа победа за “остриетата”, които са последни в подреждането на Чемпиъншип и до момента имаха шест последователни загуби. От своя страна Оксфорд също е в зоната на изпадащите, макар и на 22-ото място с един успех, две равенства и четири поражения.

Снимки: Imago