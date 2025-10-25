Филип Кръстев се завърна сред титулярите при успех на Оксфорд

Филип Кръстев бе в титулярния състав на Оксфорд при успеха на неговия тим с 2:1 при гостуването на Шефилд Уензди. Българският национал остана на терена до 76-ата минута, когато бе заменен от Пжемислав Плачета.

Един ден, след като Уензди обяви несъстоятелност и получи наказание от отнемане на 12 точки, тимът допусна шесто поражение в последните си седем домакинства. Оксфорд пък записа трета победа за този сезон в Чемпиъншип и се намира на три точки над зоната на изпадащите.

Голове на Уил Ланкшър и Камерън Бранаган от фал през първото полувреме донесоха на Оксфорд втори успех в последните му три мача. Домакините се върнаха в мача след попадение на Фюшър в 53-ата минута, а Джамал Лоу пропусна голям шанс за изравняване.

Снимки: Imago