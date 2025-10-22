Кръстев влезе, но Оксфорд се върна към загубите

Филип Кръстев игра малко над 20 минути при загубата на клубния си Оксфорд Юнайтед с минималното 0:1 от тима на Рексъм в срещата от 11-тия кръг на английската Чемпиншип. Така Кръстев и компания продължиха да гравитират около последните позиции и вече имат само точка аванс над "опасната зона" във второто ниво на Острова.

Иначе българинът стартира срещата на резервната скамейка и се появи в игра след почивката. Тогава той влезе на мястото на 29-годишния шотландски халф Сирики Дембеле.

Единственият гол в срещата отбеляза Нейтън Броудхед в 14-ата минута на двубоя.

Рексъм пък стигна до победата след като изигра половината от второто полувреме заради червения картон на Калъм Дойл в 67-ата минута.

В следващия кръг Кръстев и компания ще се изправят срещу последния в класирането и пряк конкурент в битката за изпаденто Шефилд Уензди.