Интер 0:0 Кайрат, ВАР отмени дузпа за домакините

Отборите на Интер и Кайрат играят при резултат 0:0 на “Джузепе Меаца” в двубой от четвъртия кръг на основната фаза на Шампионската лига. Домакините преследват четвърта поредна победа в турнира, а гостите - исторически първи успех в тази фаза.

Кристиан Киву е извършил цели шест промени в стартовия си състав след победата с 2:1 над Верона. В защита се завръща Стефан Де Фрай за сметка на Мануел Аканжи, а Карлос Аугусто е изтеглен назад, за да замести Алесандро Бастони. Така ляв халф-бек този път е Федерико Димарко, а отдясно ще действа Дензъл Дъмфрис вместо Луиш Енрике. Този път в средата на терена ще действат Давиде Фратези и Николо Барела, а не Петър Сучич и Хакан Чалханоолу. В атака партньор на капитана Лаутаро Мартинес е Франческо Пио Еспозито, който заменя Анже-Йоан Бони. Гостите пък са подредени в 4-2-3-1 с Едмилсон Фильо като централен нападател.

Първата опасна атака на Интер дойде в 10-ата минута, когато Темирлан Анарбеков отрази шут на Димарко, а добавката от воле на Лаутаро беше изчистена от Егор Сорокин. Малко след това вратарят изби топката от краката на аржентинеца, а последвалият удар на Еспозито беше блокиран. В 15-ата минута Лаутаро отново не успя да се разпише, тъй като изстрелът му се оказа неточен. Малко по-късно Фратези се опита да си изпроси дузпа, но не получи такава. В 19-ата минута все пак Луис Годиньо посочи бялата точка, след като Ян Бисек се свлече след съприкосновение с противниковия капитан Офри Арад. След преглед с ВАР обаче главният съдия видя, че германецът умишлено е потърсил контакт, заради което отмени дузпата.

В 22-рата минута Лаутаро стреля с глава, но топката завърши в ръцете на Анарбеков. Шест минути по-късно Фильо стреля с глава след корнер и предизвика първата намеса на Ян Зомер в мача. В 34-тата минута Пьотър Жиелински се отчете с пропуск, а секунди по-късно същото направи и Еспозито. В 36-ата минута Димарко също не намери целта със своето воле след изпълнение на корнер.

ИНТЕР - КАЙРАТ 0:0



Интер: Зомер, Бисек, Де Фрай, Аугусто, Дъмфрис, Фратези, Барела, Жиелински, Димарко, Еспозито, Лаутаро



Кайрат: Анарбеков, Мринский, Широбоков, Сорокин, Мата, Касабулат, Арад, Сатпаев, Жоржиньо, Громко, Фильо

Снимки: Gettyimages