Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Гледайте всички мачове и голове от Шампионската лига тук
  1. Sportal.bg
  2. Интер
  3. Интер 0:0 Кайрат, ВАР отмени дузпа за домакините

Интер 0:0 Кайрат, ВАР отмени дузпа за домакините

  • 5 ное 2025 | 22:00
  • 2008
  • 2
Интер 0:0 Кайрат, ВАР отмени дузпа за домакините

Отборите на Интер и Кайрат играят при резултат 0:0 на “Джузепе Меаца” в двубой от четвъртия кръг на основната фаза на Шампионската лига. Домакините преследват четвърта поредна победа в турнира, а гостите - исторически първи успех в тази фаза.

Кристиан Киву е извършил цели шест промени в стартовия си състав след победата с 2:1 над Верона. В защита се завръща Стефан Де Фрай за сметка на Мануел Аканжи, а Карлос Аугусто е изтеглен назад, за да замести Алесандро Бастони. Така ляв халф-бек този път е Федерико Димарко, а отдясно ще действа Дензъл Дъмфрис вместо Луиш Енрике. Този път в средата на терена ще действат Давиде Фратези и Николо Барела, а не Петър Сучич и Хакан Чалханоолу. В атака партньор на капитана Лаутаро Мартинес е Франческо Пио Еспозито, който заменя Анже-Йоан Бони. Гостите пък са подредени в 4-2-3-1 с Едмилсон Фильо като централен нападател.

Първата опасна атака на Интер дойде в 10-ата минута, когато Темирлан Анарбеков отрази шут на Димарко, а добавката от воле на Лаутаро беше изчистена от Егор Сорокин. Малко след това вратарят изби топката от краката на аржентинеца, а последвалият удар на Еспозито беше блокиран. В 15-ата минута Лаутаро отново не успя да се разпише, тъй като изстрелът му се оказа неточен. Малко по-късно Фратези се опита да си изпроси дузпа, но не получи такава. В 19-ата минута все пак Луис Годиньо посочи бялата точка, след като Ян Бисек се свлече след съприкосновение с противниковия капитан Офри Арад. След преглед с ВАР обаче главният съдия видя, че германецът умишлено е потърсил контакт, заради което отмени дузпата.

В 22-рата минута Лаутаро стреля с глава, но топката завърши в ръцете на Анарбеков. Шест минути по-късно Фильо стреля с глава след корнер и предизвика първата намеса на Ян Зомер в мача. В 34-тата минута Пьотър Жиелински се отчете с пропуск, а секунди по-късно същото направи и Еспозито. В 36-ата минута Димарко също не намери целта със своето воле след изпълнение на корнер.

ИНТЕР - КАЙРАТ 0:0

Интер: Зомер, Бисек, Де Фрай, Аугусто, Дъмфрис, Фратези, Барела, Жиелински, Димарко, Еспозито, Лаутаро

Кайрат: Анарбеков, Мринский, Широбоков, Сорокин, Мата, Касабулат, Арад, Сатпаев, Жоржиньо, Громко, Фильо

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Гол на бивш играч на Черно море помогна на Карабах да стигне до равенство срещу Челси

Гол на бивш играч на Черно море помогна на Карабах да стигне до равенство срещу Челси

  • 5 ное 2025 | 21:40
  • 11905
  • 12
Брюж 2:1 Барселона, греда на Кунде

Брюж 2:1 Барселона, греда на Кунде

  • 5 ное 2025 | 22:30
  • 5607
  • 48
Манчестър Сити 2:0 Борусия (Д), Холанд заби втория

Манчестър Сити 2:0 Борусия (Д), Холанд заби втория

  • 5 ное 2025 | 21:59
  • 4225
  • 2
Шампионска лига: завършиха ранните двубои

Шампионска лига: завършиха ранните двубои

  • 5 ное 2025 | 21:35
  • 20291
  • 6
Решено е: Де Роси се завръща в Серия "А"

Решено е: Де Роси се завръща в Серия "А"

  • 5 ное 2025 | 20:20
  • 4244
  • 0
Почина треньорът на Стяуа от триумфалната нощ в Севиля, водеше Румъния в Италия'90 и Евро 2000

Почина треньорът на Стяуа от триумфалната нощ в Севиля, водеше Румъния в Италия'90 и Евро 2000

  • 5 ное 2025 | 20:03
  • 9258
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 5 ное 2025 | 22:00
  • 533753
  • 29
Брюж 2:1 Барселона, греда на Кунде

Брюж 2:1 Барселона, греда на Кунде

  • 5 ное 2025 | 22:30
  • 5607
  • 48
Манчестър Сити 2:0 Борусия (Д), Холанд заби втория

Манчестър Сити 2:0 Борусия (Д), Холанд заби втория

  • 5 ное 2025 | 21:59
  • 4225
  • 2
Край! Феновете на Левски изкупиха всички билети за дербито с ЦСКА

Край! Феновете на Левски изкупиха всички билети за дербито с ЦСКА

  • 5 ное 2025 | 18:12
  • 23422
  • 79
Обявиха програмата на Евроволей 2026 в София, България - Полша закрива групата

Обявиха програмата на Евроволей 2026 в София, България - Полша закрива групата

  • 5 ное 2025 | 17:22
  • 14897
  • 4