Съставите на Манчестър Сити и Борусия (Д)

Очаквайте всички мачове и голове от Шампионската лига тук
  • 5 ное 2025 | 20:52
  • 185
  • 0
Намиращият се в силна форма Манчестър Сити посреща Борусия (Дортмунд) в двубой от 4-тия кръг на основната фаза на Шампионската лига. Двубоят на “Етихад” започва в 22:00 часа.

Тимът на Джосеп Гуардиола има пет победи в последните си шест мача, а в ШЛ е със 7 точки до момента. С два успеха и едно реми в турнира са и германците.

Савиньо, Фоудън и Доку ще бъдат най-близо до централния нападател Ерлинг Холанд в състава на Сити, на пейката са оставени футболисти като Бернардо Силва и Рубен Диаш.

Серу Гираси, който има 11 гола и 4 асистенции в 18 мача от началото на сезона, повежда нападението на Дортмунд.

