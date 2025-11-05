Съставите на Манчестър Сити и Борусия (Д)

Намиращият се в силна форма Манчестър Сити посреща Борусия (Дортмунд) в двубой от 4-тия кръг на основната фаза на Шампионската лига. Двубоят на “Етихад” започва в 22:00 часа.

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Тимът на Джосеп Гуардиола има пет победи в последните си шест мача, а в ШЛ е със 7 точки до момента. С два успеха и едно реми в турнира са и германците.

Савиньо, Фоудън и Доку ще бъдат най-близо до централния нападател Ерлинг Холанд в състава на Сити, на пейката са оставени футболисти като Бернардо Силва и Рубен Диаш.

Your City side to take on Dortmund 🩵



XI | Donnarumma, Nunes, Stones, Gvardiol, O’Reilly, Nico, Reijnders, Savinho, Foden, Doku, Haaland (C)



SUBS | Trafford, Bettinelli, Dias, Ake, Marmoush, Cherki, Bernardo, Ait-Nouri, Khusanov, Bobb, Lewis pic.twitter.com/YH56PjUZEs — Manchester City (@ManCity) November 5, 2025

Серу Гираси, който има 11 гола и 4 асистенции в 18 мача от началото на сезона, повежда нападението на Дортмунд.

🚨 STARTING XI VS MAN CITY 🚨 pic.twitter.com/oWz14Ovuku — Borussia Dortmund (@BlackYellow) November 5, 2025