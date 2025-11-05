Съставите на Манчестър Сити и Борусия (Д)

Намиращият се в силна форма Манчестър Сити посреща Борусия (Дортмунд) в двубой от 4-тия кръг на основната фаза на Шампионската лига. Двубоят на “Етихад” започва в 22:00 часа.
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!
Тимът на Джосеп Гуардиола има пет победи в последните си шест мача, а в ШЛ е със 7 точки до момента. С два успеха и едно реми в турнира са и германците.
Савиньо, Фоудън и Доку ще бъдат най-близо до централния нападател Ерлинг Холанд в състава на Сити, на пейката са оставени футболисти като Бернардо Силва и Рубен Диаш.
Серу Гираси, който има 11 гола и 4 асистенции в 18 мача от началото на сезона, повежда нападението на Дортмунд.