Аталанта преодоля неволите и съсече Марсилия със страхотен късен гол

Отборът на Аталанта записа драматичен успех с 1:0 при визитата си на Марсилия в срещата помежду им от четвъртия кръг на Шампионската лига.

Преди началото на мача феновете на Марсилия впечатлиха със специална хореография, вдъхновена от Боб Марли. Гостите можеха да поведат в резултата в 14-ата минута, когато изпълниха дузпа заради нарушение на Майкъл Мурийо срещу Никола Кръстович, но Херонимо Рули спаси удара на Шарле Де Кетеларе от бялата точка. В 71-вата минута бергамаските за втори път се разминаха с гол, тъй като Адемола Луукман прати топката в противниковата врата, но ВАР отсъди засада на Кръстович. Все пак “нерадзурите” наистина успяха да стигнат до победно попадение, което дойде чак в 90-ата минута. Съдията отказа да даде дузпа за домакините заради игра с ръка на Едерсон в наказателното му поле. Така техният съперник организира контраатака, която завърши с невероятен изстрел на резервата Лазар Самарджич от голямо разстояние, с което халфът донесе успеха на своя тим.

Така Аталанта събра 7 точки в актива си и се изкачи на 16-ото място в класирането, където Марсилия е на 25-ата позиция със своите 3 пункта.

Снимки: Gettyimages